Šmarda (SOCDEM): ODS nás vrací do éry daňových kšeftů s LTO

Zní to jako námět na lacinou detektivku z banánové republiky? Možná, ale je to realita Česka 2024 a vlády ODS. Státní firma ČEPRO pod taktovkou ministra financí Stanjury z ODS a s tichým souhlasem Pirátů takto totiž optimalizuje daně soukromému vlastníkovi firmy Robin Oil Jiřímu Zoubkovi. Jinde by to byl miliardový daňový podvod, u nás je to praxe vládních politiků. Pokud by majitel RobinOilu chtěl využít dvě miliardy korun, které vytvořila jako zisk jeho firma, musel by zaplatit 15procentní daň. 300 milionů není zrovna malá částka. Proto peníze nechával na účtu a vláda ODS mu pomohla daň obejít. Stát si tak kupuje síť čerpacích stanic, včetně peněz nastřádaných na účtech, tedy takzvaného nerozděleného zisku. Za tyto našpórované dvě miliardy stát zaplatí rovněž dvě miliardy. Na první pohled to vypadá fér. Dvě miliardy = dvě miliardy. Ve skutečnosti ale stát přijde o daň, kterou by Robin Oil musel zaplatit, pokud by nerozdělený zisk chtěl vyplatit majiteli na mimořádné dividendě. Zapojení vlády do podobné transakce je naprosto neuvěřitelné a nepřijatelné. Ministr financí tyto peníze jednoduše panu Zoubkovi „vypral“ a stát připravil o 300 milionů. To vše navíc v době, kdy stát šetří každou korunu na důchodech, ruší výhody pro zaměstnance, zvyšuje daně rodinám. A hlavně je potřeba pospíchat. Kdyby se celý kšeft nestihl do konce roku, bude se z něj platit daň 23%.

Aby toho nebylo málo, akciová společnost ČEPRO, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, si na účelovou transakci musí půjčit. Od koho? No přece od Robin Oilu. Ostatní hráči na trhu nad sítí jeho benzinek ohrnují nos a za těchto podmínek by společnost nekoupili. Za síť čerpaček totiž neplatíme jen zmíněné 2 miliardy, ale dalších 2,5 miliard navíc. ČEPRO ale nakupuje jako maďarský gróf, který zásadně nesmlouvá a na korunu nehledí. To se nám to hoduje, když nám lidé půjčují. Není to poprvé, kdy se politici podílejí na daňové optimalizaci. Fialova vláda však říkala, že bude jiná, než byl Andrej Babiš s fiktivními půjčkami za miliardy. Svoji existenci na tom v podstatě postavila. Nyní se ukazuje, že se ničeho neštítí a dokáže se i ona zapojovat do podobných obchodů. Až smutně symbolické je, že tento daňový veletoč opět kryje Babišova oblíbená zametačka daňových průšvihů Alena Schillerová.

Jednoduše, ať to vezmeme z jakékoliv strany, celé to připomíná kšefty z devadesátých let, kdy se kmotři ODS bezostyšně podíleli na daňových podvodech všeho druhu. Vítejte zpět v devadesátkách – v éře ODS a LTO.

Michal Šmarda SOCDEM



