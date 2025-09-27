Smutný (Stačilo!): Bydlení není luxus. Je to právo

Smutný (Stačilo!): Bydlení není luxus. Je to právo
Současný systém umožňuje, aby jeden člověk vlastnil střechu nad hlavou pro deset jiných, zatímco někteří nemají šanci vlastnit ani jednu. Není to chytrá investice, ale systémové vysávání, které vytlačuje běžné lidi z trhu s bydlením. Přitom stále slyšíme: „Spořte si na důchod.“ Ale z čeho, když už i více než polovina příjmu padne na nájem?

Bydlení nesmí být investičním produktem. Bydlení je základní lidské právo. Potřebujeme ukončit spekulace s byty, zavést spravedlivé zdanění majetku a masivně podpořit výstavbu dostupného a obecního bydlení.

Pokud se s bydlením bude dál obchodovat jako s akciemi, mladá generace bude jen živit pasivní příjmy bohatých a nikdy nebude vlastnit nic sama. Je čas jít k volbám a říct, co chceme. Důstojné bydlení pro všechny, nebo dál pokračovat v systému, který prohlubuje sociální nerovnosti?

Bohumil Smutný
kandidát hnutí STAČILO! Jihomoravský kraj

