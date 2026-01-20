Sokol (ODS): Martina Kupku nečeká jednoduchá práce

OHLÉDNUTÍ ZA 32. KONGRESEM ODS
Víkendový kongres ODS znamená v mnoha ohledech začátek nové éry. Tu předchozí bychom mohli nazvat „z Clarionu do Clarionu“. Petr Fiala totiž svou předsednickou éru zahájil v Clarionu olomouckém a ukončil ji v sobotu v Clarionu vysočanském. Za jeho dvanáctileté předsednictví mu patří obrovské poděkování. ODS v její nejtěžší hodině zachránil a prodloužil unikátní pravidlo, podle kterého se každý její předseda stal premiérem České republiky.
Novému předsedovi Martinu Kupkovi držme palce, očekávání jsou vysoká a nečeká jej jednoduchá práce. Má mou naprostou podporu.
Já sám jsem na Kongresu obhájil členství ve výkonné radě ODS. Do místopředsednictva jsem se jako poslanecký nováček v silné konkurenci nedostal, ale získal jsem hlasy 218 delegátů, což vnímám jako obrovský závazek pro další práci.
Tak pojďme do toho!
