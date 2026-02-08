Ukrajina: USA tlačí na volby. V pozadí bilionová dohoda s Ruskem?

08.02.2026 9:50 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Američané mají plán. Už vědí, kdy chtějí uspořádat volby na Ukrajině a komu prodávat energii vyrobenou v Záporožské jaderné elektrárně. Tu by rádi měli pod kontrolou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý nakloněn myšlence uspořádat volby. Jenže tento americký plán má v sobě několik problémů a háčků. Zelenskyj Washington varuje, že by rozhodně neměl uzavírat dohody s Moskvou bez Kyjeva.

Ukrajina: USA tlačí na volby. V pozadí bilionová dohoda s Ruskem?
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 54005 lidí
Je stále jasnější, že Američané tlačí na co nejrychlejší ukončení ruské agrese na Ukrajině a konání voleb na Ukrajině. Prý by mohly proběhnout už v květnu. Dva zdroje obeznámené s jednáním prozradily agentuře Reuters, že by se spolu s volbami mohla konat i referenda o válečných otázkách, především o otázce, zda se vzdát Donbasu, především silně opevněných měst Slavjansk a Kramatorsk.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeden z důvodů, proč Američané tlačí na co nejrychlejší uzavření války, tkví v tom, že Rusové Američanům nabízejí gigantické obchodní dohody. A administrativa Donalda Trumpa by je podle serveru listu The Washington Post ráda podepsala.

„Několik dní poté, co jednání o zastavení ruské války na Ukrajině skončila v Abú Zabí bezvýsledně, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Rusko a Spojené státy diskutují o dvoustranných ekonomických dohodách v hodnotě přibližně 12 bilionů dolarů, včetně dohod, které by ovlivnily Ukrajinu,“ napsal server listu The Washington Post.

Zelenskyj v této souvislosti důrazně varoval Washington, aby neuzavíral žádnou dohodu o Ukrajině bez Ukrajiny „Vzhledem k potenciálním rizikům ukrajinská delegace zaujala stanovisko, že pokud existují nějaké bilaterální dohody mezi Ruskem a USA o Ukrajině, nemohou být v rozporu s ukrajinskou ústavou,“ zdůraznil Zelenskyj, jehož citoval server Kyiv Independent. 

Zdroje z USA navíc označují americká přání ohledně konání voleb na Ukrajině již v květnu tohoto roku za nerealistická. Už proto, že organizace takových voleb by vyžadovala legislativní změny, protože takové hlasování je během stanného práva na Ukrajině zakázáno. Bylo by to také nákladné.

A pak je tu ještě jeden problém. „Postoj Kyjeva je, že se nelze na ničem dohodnout, dokud nebudou pro Ukrajinu stanoveny bezpečnostní záruky ze strany Spojených států a partnerů,“ uvedl zdroj.

„V územní otázce stále nedošlo k žádnému pokroku,“ uvedl také jeden ze zdrojů obeznámených s průběhem jednání.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 28112 lidí
Spor se prý vede i o dodávky energií. Rusové trvají na tom, že si ponechají kontrolu nad Záporožskou jadernou elektrárnou, největší jadernou elektrárnou v Evropě, a budou Ukrajincům prodávat elektřinu. Sice údajně levně, ale tak či tak budou mít kontrolu nad přísunem energií na Ukrajinu.

Američané si podle všeho brousí zuby na to, že by tuto elektrárnu sami ovládli a prodávali by energii Rusům i Ukrajincům.

Bílý dům se k situaci odmítl vyjádřit. Kancelář ukrajinského prezidenta a ruské velvyslanectví ve Washingtonu na žádosti agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly. V obecné rovině je prý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj možnosti konání voleb otevřený. Nebrání se konání voleb prý i proto, že věří, že v nich může uspět. Jeho podpora od začátku ruské invaze v roce 2022 klesla, ale zůstává výrazně nad 50 %. Průzkumy také ukazují, že drtivá většina Ukrajinců odmítá myšlenku, že by se jejich armáda měla bez boje vzdávat ukrajinské půdy, včetně Donbasu.

Psali jsme:

Pavel při olympiádě: S Vancem se nesejdu. Ne Rusům ve sportu
Naši olympionici stejně jako bojovníci ukážou sílu, zní z Ukrajiny
Nepříliš atraktivní, ale nezbytné... Scénář pro mír na Ukrajině
Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/zelensky-warns-of-risk-us-russia-could-strike-bilateral-deals-on-ukraine-without-kyiv/

https://www.reuters.com/world/europe/us-aims-march-peace-deal-ukraine-quick-elections-sources-say-2026-02-06/

https://www.washingtonpost.com/world/2026/02/07/ukraine-russia-us-economic-agreements-war/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Reuters , Washington Post , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Uzavřou podle vašeho názoru Rusové a Američané válku na Ukrajině bez ohledu na přání Ukrajinců?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Lubomír Metnar byl položen dotaz

Povolování demonstrací

Dobrý den, lze předpokládat, že většině obyvatel vadí povolování podobných akcí v centrech historických měst, kdy narušují klid a rozhodně to nepřispívá k obrazu země, který navštěvují turisté. Nebylo by vhodné vyčlenit konkrétní prostory, kde by se tyto akce v budoucnu povolovaly a nenarušovaly živ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví I jedna fermentovaná potravina denně napraví střevní i metabolické zdravíI jedna fermentovaná potravina denně napraví střevní i metabolické zdraví

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČT je naše a je pro každého. Škrtnutá věta má dohru

5:15 ČT je naše a je pro každého. Škrtnutá věta má dohru

Lidé si uvědomují, že veřejnoprávní média jsou především „jejich“ a jsou tu opravdu pro každého. Vět…