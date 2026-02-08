Kdo je vinen současnou situací?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeden z důvodů, proč Američané tlačí na co nejrychlejší uzavření války, tkví v tom, že Rusové Američanům nabízejí gigantické obchodní dohody. A administrativa Donalda Trumpa by je podle serveru listu The Washington Post ráda podepsala.
„Několik dní poté, co jednání o zastavení ruské války na Ukrajině skončila v Abú Zabí bezvýsledně, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Rusko a Spojené státy diskutují o dvoustranných ekonomických dohodách v hodnotě přibližně 12 bilionů dolarů, včetně dohod, které by ovlivnily Ukrajinu,“ napsal server listu The Washington Post.
Zelenskyj v této souvislosti důrazně varoval Washington, aby neuzavíral žádnou dohodu o Ukrajině bez Ukrajiny „Vzhledem k potenciálním rizikům ukrajinská delegace zaujala stanovisko, že pokud existují nějaké bilaterální dohody mezi Ruskem a USA o Ukrajině, nemohou být v rozporu s ukrajinskou ústavou,“ zdůraznil Zelenskyj, jehož citoval server Kyiv Independent.
Zdroje z USA navíc označují americká přání ohledně konání voleb na Ukrajině již v květnu tohoto roku za nerealistická. Už proto, že organizace takových voleb by vyžadovala legislativní změny, protože takové hlasování je během stanného práva na Ukrajině zakázáno. Bylo by to také nákladné.
A pak je tu ještě jeden problém. „Postoj Kyjeva je, že se nelze na ničem dohodnout, dokud nebudou pro Ukrajinu stanoveny bezpečnostní záruky ze strany Spojených států a partnerů,“ uvedl zdroj.
„V územní otázce stále nedošlo k žádnému pokroku,“ uvedl také jeden ze zdrojů obeznámených s průběhem jednání.
Američané si podle všeho brousí zuby na to, že by tuto elektrárnu sami ovládli a prodávali by energii Rusům i Ukrajincům.
Bílý dům se k situaci odmítl vyjádřit. Kancelář ukrajinského prezidenta a ruské velvyslanectví ve Washingtonu na žádosti agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly. V obecné rovině je prý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj možnosti konání voleb otevřený. Nebrání se konání voleb prý i proto, že věří, že v nich může uspět. Jeho podpora od začátku ruské invaze v roce 2022 klesla, ale zůstává výrazně nad 50 %. Průzkumy také ukazují, že drtivá většina Ukrajinců odmítá myšlenku, že by se jejich armáda měla bez boje vzdávat ukrajinské půdy, včetně Donbasu.
