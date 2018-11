Somr (ODA): Rvali se o primátorský řetěz, pak utekli i z rady

Další dva z volebních lídrů dali Pražákům sbohem a podfoukli Pražáky. Jan Čižinský (Praha Sobě) se radši vrátil na Prahu 7, o které před volbami tvrdil, že jí už dal do pořádku, a proto podle tohoto úspěšného modelu je schopen dát do pořádku i celé hlavní město. Laika napadá otázka, co tedy chce na té hotové Praze 7 vylepšovat? Odpovědí bude nejspíš ukázka té největší Čižinského dovednosti. Umění nechat někoho ve štychu. Nyní to předvedl Pražákům, předtím svým lidoveckým bratrům a sestrám, když v Praze kandidoval proti vlastní partaji. Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu, TOP 09) si pro změnu nejspíš jednoduše vzal kalkulačku a spočítal si, že je výhodnější zůstat na lépe placeném místě v Bruselu.

Absurdní korunu povolebním vyjednáváním pak nasadili oba volební lídři tvrzením, že díky tomu, že nezasedli v radě města, jejich uskupení v koalici posílila.

Občanská demokratická aliance ODA



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže nám tu zůstává jako sám voják v poli pan primátor Hřib, kterému rázem ubyli dva snaživí názoroví oponenti z předvolebních primátorských debat. A primátor Hřib by se tedy své životní příležitosti měl hbitě chopit a hned zítra začít s plněním svých předvolebních slibů. A mohl by začít pěkně od lesa. Věren svému jménu by se mohl obklopit tím slibovaným miliónem stromů. Nic nevadí, že prostým součtem a dělením i středoškolák dojde k výpočtu, že Praha nemá ve vlastnictví tak velkou a vhodnou volnou plochu, na kterou by se vešlo milión stromů, ale jak se říká, slibem nezarmoutíš. A že těch slibů před volbami padlo. Ty o digitalizaci, chytrých řešeních, transparentnosti…

Možná by bylo vhodné některé sliby propojit a hned se nabízí první velký projekt, který je hoden samotného pirátského primátora. Naprogramovat chytrou aplikaci, která by transparentně sledovala a zobrazovala, jak nám v Praze všechny ty nové stromy pěkně rostou a odpočítávala, kolik jich ještě zbývá vysadit do slibované miliónové pirátské mety. A pozor, milión stromů je přeci jen už pořádný kus lesa a každý správný hospodář ví, že v lese se musí zodpovědně těžit. Jen doufáme, že tentokrát nevyjde najevo, že na pozadí aplikace probíhá zodpovědná těžba, nikoli však dřeva, ale kryptoměny některým z pirátských poslanců. I když chápeme, že předvolební sliby pro „zpovykané Pražáky“ budou něco stát.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Sehnal (ODA): Dva starostové, dva první místostarostové, čtrnáct mandátů. ODA: Rozpočet trpí mnohem větším problémem, než je deficit ODA: 100 let Československa jako výzva k občanské aktivitě ODA: Dvacet mandátů a jeden starosta, z 15 kandidátek jich polovina byla úspěšných

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV