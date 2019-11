Stanjura (ODS): Stát už dneska neplní své povinnosti

Děkuji za slovo. Něco řekli mí předřečníci, nicméně zkusme si to shrnout. Stát zavedl kontrolní hlášení proto, aby efektivněji kontroloval přiznání k DPH. Předpokládám, že se děje softwarově, když se párují ty faktury. Výsledkem je, že stát si chce nechat o 15 dní déle peníze podnikatelů, všech platů DPH. Ne všech podnikatelů, ale plátců DPH, kteří mají nárok na nadměrný..., a to v kouzelné výši 24 miliard. My jsme se bavili o 16,2 miliardy, to je plus do státního rozpočtu, ale protože to je sdílená daň, tak zhruba 7,8 miliardy by na tom vydělaly kraje a obce. Takže, milí plátci DPH, paní ministryně Schillerová si chce nechat 24 miliard k tomu, aby mohla efektivněji kontrolovat platbu DPH, o čem dlouhodobě tvrdí, že díky skvělému nástroji kontrolnímu hlášení to jde mnohem lépe než v minulosti. Zkusme si říct a zkusme připustit, že je pravdivý argument, že finanční správa potřebuje o 15 dnů déle pro to, aby dělala kontrolu. Já jsem tedy myslel, že to dělá software, tak já nevím, jestli tam sedí ti úředníci a teď mají papírová dvě kontrolní hlášení, nebo deset kontrolních hlášení, a teď se dívají, jestli to číslo faktury 10190038 je uvedeno v obou kontrolních hlášeních, pak to odfajfknou a řeknou, to je v pořádku. Pak bych tomu rozuměl. V éře digitalizace tomu úplně nerozumím.

Ale dejme tomu, že to je pravdivý argument. A kdybychom nechtěli zhoršit podnikatelské prostředí a současně bychom chtěli pro stát získat patnáct dnů, tak to má jednoduché řešení. Stačí říct, že daňový subjekt zaplatí DPH, když je plátce DPH do patnácti dnů po odevzdání daňového přiznání. To znamená lhůta by zůstala třicet dnů. Mezitím kdy zaplatím, a kdy případně dostanu jiný měsíc nadměrný odpočet. To by bylo opatření vyvážené vůči daňovým poplatníkům a současně by to státu umožnilo o patnáct dní déle na nějakou kontrolní činnost.

Světe div se, v návrhu toho zákona to není. My s tím určitě přijdeme. Protože pokud to vláda neodsouhlasí - a vládní většina, pak je evidentní, že jediným důvodem pro tuto změnu je ta nenasytná touha toho státního otesánka mít víc peněz. V tomto případě jednorázově. To je třeba upřesnit (?) jednorázově, 24 miliard. Tato vláda je expert na jednorázové příjmy. Nebudu vás zatěžovat debatou o daňovém balíčku, ale vzpomenu, jak rozprašuje postupně všechny rezervy jednorázově. Příjmy z privatizace, technické rezervy pojišťoven, rezervy zdravotních pojišťoven, vybrakovala Lesy České republiky, myslím, že 30 miliard za poslední roky do rozpočtu.

A teď, světe div se, budeme tam platit, protože přišla kůrovcová kalamita, ten podnik si na to našetřil. Ale vláda to utratila ty peníze. Tak první dotaz na paní ministryni, zda by souhlasila s tímto férovým opatřením, když stát potřebuje čtyřicet pět dnů, tak by daňoví poplatníci platili do patnácti dnů po podání daňového přiznání. To znamená ne 25. každý měsíc, nebo 25. po skončení čtvrtletí u čtvrtletních plátců, ale do zhruba desátého následujícího měsíce. Nic by se nestalo. Nezhoršilo by se v průměru cash flow v průměru. Některým určitě ano. V průměru by se jim nezhoršilo cash flow pro daňové subjekty. Pak můžeme říct, že ten argument potřebuje delšího období na kontrolu, by mohl být pravdivý. Pokud ne, pokud daňový poplatník má platit v den daňového přiznání, a stát si jednorázově prodlouží tu lhůtu, tak je to prostě jenom útok na peníze firem a všech plátců DPH, což mohou být i fyzické osoby.

Paní ministryně, já bych chtěl vědět, zda - a vím, že to tak není, stát už dneska neplní své povinnosti. A přestože neprovádí kontrolu, tak velmi často se stává, že třicátý den není připsaná částka na účet firmy. Já bych poprosil o nějakou statistiku. Ne dneska, ale jestli by vám mohla dát šéfka Finanční správy nějakou statistiku, jak často se to děje. To je také neoprávněné zadržování peněz.

A pak bych poprosil paní ministryni - odmlka pro hluk v sále, já počkám, já nikam nespěchám, jestli by mohla nějakým způsobem okomentovat tabulku na straně 82 důvodové zprávy. Ta tabulka se jmenuje přehled vzniklých reparačních úroků v roce 2018. Rozumím tomu, že za rok 2019 to tam ještě nemůže mít. Úrok z neoprávněného jednání správce daně 365 mil. korun. Podotýkám to adjektivum neoprávněného jednání správce daně. 365 mil. korun. Paní ministryně, mělo to nějaké personální dopady na někoho konkrétního v té Finanční správě? Že někdo musel způsobit neoprávněné jednání správce daně. A daňové poplatníky to stálo 365 mil. korun. Až budeme projednávat různé pozměňovací návrhy v rámci státního rozpočtu, a budu slyšet u částek 10, 20, 30 mil., že na to nejsou peníze, tak si vzpomeňte jenom na úrok z neoprávněného jednání správce daně 365 mil. korun. To jsou vyhozené peníze. Kdyby Finanční správa postupovala správně, tak je tam nula a ne 365 mil.

Ale mě by zajímal komentář k těm posledním řádkům, protože mně to z té důvodové zprávy nebylo zcela jasné, tak to nechci dezinterpretovat. Takže bych paní ministryni poprosil o krátký komentář k té tabulce. Ona se pak opakuje i v rámci RIA, takže tu tabulku tam máme dvakrát. Asi aby prověřily všímavost čtenářů, zda se ty tabulky objevují na více než jednom místě. Je tam minimálně dvakrát. Říkám to v rámci RIA. Současně mi dovolte, abych okomentoval návrh na zkrácení lhůty na třicet dnů. No, to může navrhnout jen někdo, kdo ten text nechce číst. Teď nevím, který pan poslanec, či paní poslankyně to navrhovala. Ale reálně za třicet dnů se ten návrh zákona nedá detailně prostudovat a přispět k tomu případnými pozměňovacími návrhy.

Podívejte se, kolik je to paragrafů, jak komplikovaná je důvodová zpráva. Ne všechno je tam špatně. To už kolegové říkali. Já to považuji za výsměch to vůbec navrhovat. A jsem si jistý, že pan poslanec, který to navrhoval, není v rozpočtovém výboru, nebude se tím trápit a pak bude hlasovat podle toho, co mu bude ukazovat vlajkonoš. A takhle bychom pracovat neměli. Tady žádná lhůta z prodlení nehrozí v této chvíli, to si řekněme otevřeně. Nevidím žádné komplikace. Myslím, že ta debata o tom bude věcná a racionální. Nicméně jsou tam návrhy, které jsou diskutabilní. Ale vzhledem k tomu, že tento týden je sněmovna, příští týden jsou výbory, uvidíme, jak budou pokračovat mimořádné schůze, tak za třicet dnů se to reálně projednávat nedá. A to nás čeká druhé čtení státního rozpočtu, plno práce my, kteří se zabýváme čísly máme v rozpočtu, čeká nás třetí čtení státního rozpočtu, a do té doby bychom už měli mít nastudováno podrobně a případně podány pozměňující návrhy.

Takhle se to samozřejmě dělat nedá. Ano, pro ty, kterým je to všechno jedno, kterým je úplně jedno, co je v tom zákoně, jenom chtějí mít čárku, že to podpořili, že to jsou vzorní vládní poslanci, že hlasovali pro, těm to možná nevadí. Nám to tedy vadí. Já silně protestuji proti zkrácení lhůty, protože u takového návrhu zákona se to skutečně nedá potom seriózně projednat.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



