Starostové se projeli na kole. Ukázali, kde chybí krajské miliony

Jízda jako reakce na poskytnutí desetimilionové dotace, kterou Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové poukázal na PR podporu soukromé oslavy sto patnáctého výročí značky Harley-Davidson.

V jednotlivých obcích vyjely na kolech desítky starostů s rodinami i příznivci, projeli se na místech, kde by podle nich desetimilionová dotace pomohla více.

„Já sama jsem žádala oslavu na oslavu sta let založení naší republiky a tato dotace mi nebyla poskytnuta z důvodu, že nezbyly finanční prostředky. Momentálně však řeším mnohem závažnější problém - havarijní stav kanalizace v jedné z našich ulic. Rozpočet na tuto akci se pohybuje kolem šesti milionů korun, které si budeme muset půjčit. Proto se mi dotace na sraz Harley-Davidson nelíbí, ačkoliv motorkářům fandím,“ uvedla například starostka středočeských Krušovic.

Na kolech se jelo například ve Zlatníkách, zmíněných Krušovicích, Kroučové, Nové Vsi a dalších obcích. Sraz příznivců značky Harley-Davidson se koná v Praze ve čtvrtek, 5. července.

„Sama se za motorkářku považuji, ale kraj by neměl dávat peníze na takovou akci, harleyáři jsou soběstační. My bychom spíš potřebovali dotaci na penzion pro seniory, míst pro ně je v našem regionu nedostatečný,“ vysvětlila svou účast na protestní cyklojízdě starostka obce Kroučová u Rakovníka.

Starostové už předtím sepsali petici, ve které žádali, aby kraj desetimilionovou dotaci neposkytl. Podepsala se pod ni stovka středočeských starostů.

„Žádost starostů projednalo středočeské zastupitelstvo, ale hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná požadavku nevyhověla. Sami vidíme v kraji mnoho míst, kde by tak velká částka pomohla. Jsou to čističky, kanalizace, mateřské školky a mnoho dalších. Určitě budeme chtít vědět, za co kraj peníze nakonec utratil,“ doplnil předseda středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik.

