Filip Turek: Vím ze zákulisí ODS, že ...

29.09.2025 12:51 | Monitoring

Europoslanec Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě, v podcastu Thomase Kulidakise poznamenal, že mediální obraz Česka se značně liší od toho, jak Česko vypadá doopravdy. S útoky vůči své osobě se prý často setkává ze strany lidí, kteří hájí koalici SPOLU. Turek v této souvislosti zkritizoval i novináře, kteří z jeho pohledu jen nekriticky přebírají vládní nálepkování opozičních stran. Naznačil, co slyšel v zákulisí ODS a na rovinu popsal, jak vidí válku na Ukrajině.

Foto: Filip Turek
Popisek: Filip Turek

Do podcastu Chuť moci zavítal europoslanec Filip Turek, čestný prezident Motoristů sobě a kandidát na českého poslance. Hned na úvod konstatoval, že se v předvolební kampani setkává s velkým množstvím voličů a prý zjistil jednu věc. „Ta mediální realita působí poměrně dost jinak,“ poznamenal Turek.

Jako europoslanec prý však dostává výhrůžky. „A jsem bohužel nucen mít i nějakou ochranku,“ prozradil Turek s tím, že se situace zhoršila po smrti amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Prý zjistil, že ochranku má k ruce celá řada hlavních tváří politických stran a podle Turka je to vlastně velká škoda, protože ani výhrůžky, ani násilí jako takové do politiky nepatří. „Chodí mi opravdu nechutné věci,“ pravil Turek. „Jsou to takoví jako pomatenci. Bohužel musím říct, že to jsou zastánci koalice, i když říkají, že jsou pravicoví,“ upozornil Turek v podcastu s dovětkem, že všichni kritici koalice SPOLU automaticky dostávají ruskou vlaječku na čelo. „To je něco, co se té vládní koalici povedlo dostat mezi lidi. Ale většinou, když se bavím s takovým člověkem a má nějaké kognitivní schopnosti, tak většinou stačí pár argumentů a úplně otočí názor. Takže to není tak hrozné jako na těch sociálních sítích,“ pravil Turek.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • europoslanec
Mgr. Filip Turek

Osobně prý nechápe, jak dokáže např. profesor politologie překroutit realitu a jak to média automaticky přebírají. „To je hodně nefér vůči lidem, vůči voličům. Oni (novináři) se tím sami shazují před tou inteligentnější částí populace,“ vyjádřil svůj názor Turek. „Přitom já vím třeba ze zákulisí ODS, že ta proruská nálepka je součástí nějaké jejich kampaně,“ rozváděl myšlenku Turek.

Osobně má dojem, že koalici SPOLU vlastně nic moc kromě nálepkování oponentů jako proruských tváří nezbývá. Už vzhledem k míře inflace, kdy dnešní tisícikoruna má reálně hodnotu asi 700 korun, vzhledem ke složené inflaci z posledních let. To je něco, co je podle Turka neobhajitelné a zástupci koalice SPOLU jsou si toho vědomi.  

„Oni vůbec nemají ty argumenty na to, aby mohli obhájit to, co předváděli,“ poznamenal Turek.

V podcastu také prozradil, že byl v Rusku, ba i na Ukrajině a od dětství má prý kamaráda Rusa, který žije v Moskvě. O to smutnější mu dnešní ruská agrese proti Ukrajině přijde. Stejně tak mu prý přijde smutné, že mnozí čeští kritici Ruska nejsou fakticky schopni rozeznat Rusa od Ukrajince.

Na druhé straně připomínal, že po válce v bývalé Jugoslávii se i v Česku objevila balkánská mafie, vyzbrojená a v boji zkušená. Totéž se podle Turka může stát, až skončí válka na Ukrajině. Podle Turka hrozí, že po válce i do Česka dorazí Ukrajinci s bojovou zkušeností, kteří podle europoslance mohou představovat riziko. Pokud se Motoristé nějak budou podílet na vládě, budou prý usilovat o důkladné prověření uprchlíků.

„Pokud je někdo ze západní Ukrajiny, tak až ta válka skončí, tak nebude důvod tu prodlužovat pobyt. A já si myslím, že ta válka skončí velmi brzy,“ vyjádřil názor Turek.

Pokračování války je ale podle Turka pro Američany momentálně výhodné. Výhodné je to především pro americké zbrojaře, protože Donald Trump chce, aby EU zaplatila americké zbraně, které mají být dodány na Ukrajinu.

„Já si myslím, že spadne nová železná opona. Že vznikne něco jako východní a západní Ukrajina. A na západní Ukrajinu vstoupí západní firmy. … Vůbec nejhorší to bude pro lidi na Ukrajině,“ poznamenal dále Turek s dovětkem, že Rusové jen sbírají informace o fungování obrany u jednotlivých členských států NATO.

Během více než hodinového rozhovoru toho v podcastu řekl ještě mnohem víc.  

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=5KOZInYEDQM

autor: Miloš Polák

