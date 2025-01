Štefec (Trikolora): Jsme připraveni na velké přírodní katastrofy? Nejsme

S pokorou a účastí s postiženými lidmi sleduji vývoj situace v požáry sužovaném Los Angeles. Oheň zde už zničil obrovské plochy zástavby a neušetřil ani chráněná a opečovávaná sídla amerických (nejen) filmových celebrit. Samozřejmě, Paris Hilton nebo Anthony Hopkins určitě mají kde hlavy složit.

Na rozdíl od mnoha „obyčejných“ obyvatel města, jejichž ohněm zničené domy lemují popelem pokryté ulice, křižující celé čtvrti ruin, které ještě před pár dny byly výstavnými domovy, sídly a obchody. Ohně zachvátily více než 150 kilometrů čtverečních, evakuováno bylo téměř 200 tisíc obyvatel, média už píší o více než deseti mrtvých, kteří nestačili utéci před plameny.

Kromě přírodních sil, konkrétně vichřice Santa Anna o rychlosti větru až 150 kilometrů za hodinu, která nese největší vinu na neskutečně rychlém šíření požárů, jsou ale na vině této katastrofy i úřady státu Kalifornia. Velmi dobře věděly o hrozících požárech v suchem dlouhodobě postižených oblastech, včetně Los Angeles. Přesto za celých 10 let nedokázaly vybudovat infrastrukturu, která by jim umožnila s požáry účinněji bojovat. Nedávno dokonce omezily síť hydrantů, nezbytných pro zásobování požárních vozidel vodou, což odůvodnily absurdním tvrzením o nutnosti chránit vymírající rybku korušku tichooceánskou.

Rozpočet losangeleských hasičů pro roky 2024–2025 byl snížen celkem o 17,6 milionu USD. Tyto „ušetřené“ peníze, díky nimž mohl být boj s požáry daleko efektivnější, putovaly na účely, nad nimiž zůstává rozum stát. Podle amerického konzervativního portálu Daily Caller bylo například 100 tisíc dolarů věnováno na zřízení "bezpečné" transgender kavárny Midnight Stroll, dalších 100 tisíc úřady přidělily Národní asociaci pro rozvoj lidí „jiné barvy“, 9 tisíc dolarů daly na vybudování „Mezinárodního archivu gayů a lesbiček“, 13 tisíc dolarů na program Měsíc dědictví lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderů, 14 tisíc pro Los Angeles Gay Chorus, po 13 tisíci dolarech dostaly programy Měsíc dědictví amerických Indiánů, Měsíc afroamerické historie, Měsíc asijsko-amerického dědictví a Měsíc hispánského dědictví.

Donald Trump junior navíc zveřejnil informaci, že městské hasičské sbory nedávno darovaly část svého vybavení válčící Ukrajině.

O těchto okolnostech se zmiňuji z jednoho jediného důvodu. Požár, který zachvátil Los Angeles, je totiž předobrazem jiných „požárů“, které zasáhly, a mohou kdykoliv znova zasáhnout, i naši zemi. A napáchat tady i podstatně větší škody, než jaké napáchal ten ohnivý ve „městě andělů“. Můžou mít různé formy – od záplav, podobných těm moravským z roku 1997, při nichž díky ignorování varování ze strany odborníků zemřelo 52 lidí a způsobené škody přesáhly 62,3 miliardy korun, přes povodeň z roku 2002, která stála životy 17 lidí a způsobila škody za více než 73,3 miliardy korun, až po lesní požár v Českém Švýcarsku, zatím největší v samostatné historii ČR.

Ačkoliv jsme měli být po každé z těchto „zkušeností“ (alespoň podle plamenných prohlášení politických figurek v čele ČR) vždy připraveni téměř na vše, přišly další povodně a opět nás zastihly „se spuštěnými kalhotami“. První přišla v roce 2006 se škodami za více než 5 miliard korun, další nás postihla v roce 2013, stála 15 lidských životů a způsobené škody se vyšplhaly na desítky miliard korun.

Ta zatím poslední, která symbolicky začala v pátek 13. září 2024, stála životy 13 lidí se škodami za více než 20 miliard korun. A přijdou další povodně, na které zase nebudeme připraveni, protože prostředky na preventivní opatření budou opět ve velkém rozkrádány a političtí kašpárci, neschopní cokoliv smysluplného organizovat, nás po jejich skončení místo reálných kroků budou přesvědčovat, jak jsme z nich vyšli posíleni a sjednoceni.

Požár v Českém Švýcarsku, který v roce 2022 zničil 1060 hektarů lesních ploch národního parku a jehož výsledné škody nejsou dosud vyčísleny, přitom mohl být jen nepatrným prologem superpožáru, na který je v současné době dobře „zaděláno“ v Národním parku Šumava. Jeho správa se chlubí „bezzásahovými lokalitami“ stejně, jako se jimi svého času chlubila správa NP České Švýcarsko. Tyto „zóny“, plné suchých stromů, zničených kůrovcovou kalamitou, jen čekají na svou příležitost. Plocha, na níž by hořelo tentokrát, je mnohonásobně větší, než ta v severních Čechách.

A na to také opravdu, ale opravdu nejsme připraveni. A ani nebudeme. Ze stejných důvodů, jako v případě povodní. Korupce, organizační impotence, rozkrádání.

A teď si představte, že stejné party mluvících hlav, které nás už celá desetiletí přesvědčují, jak jsme připraveni, aby poté, co se ukáže, že nás sprostě obelhávali a peníze, určené na prevenci katastrof a odstraňování škod, byly rozkradeny a „odkloněny“, by stály v čele země v případě skutečné katastrofy. Například války, která by zasáhla i naše území. Obřího výbuchu sopky, před nímž stále hlasitěji už nějaký čas varují odborníci. Nebo obří sluneční bouře, obdobné Carringtonově události z roku 1859. To vše jsou skutečné hrozby, jejichž kataklizmatické dopady na naši civilizaci jsou pro běžného člověka jen těžko představitelné.

Jsme na to připraveni? Existuje systém ochrany obyvatel ČR před následky podobných velkých katastrof? Odpovědi jsou jednoduché. Nejsme a neexistuje. Jediné, co pro nás naše tzv. „politické elity“ mají, jsou lži o tom, že buď už jsme ve válce, nebo v ní budeme od první minuty, až začne. Žádná prevence, žádné přípravy. Nic nám nenabízejí, o nic se ani nesnaží. Vlastně ne, málem bych zapomněl! Abych nekřivdil. Nadělili nám plukovníka Foltýna, který to nám, podle jeho vlastních slov sviním, které na tuto situaci upozorňují, natře. Strategickou komunikací. A bude vystaráno. Na nějakých devíti miliónech Čechů přece nikomu nesejde.