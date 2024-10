Štěpánek (Trikolora): (Ne)ziskoví darmožrouti v akci

... jež pěkně po nacisticku či bolševicku vypracovala seznam českých „závadných“ serverů, a už se o pozornost hlásí další (ne)ziskoví výtečníci, tentokrát z českého Centra pro informovanou společnost (CIS) a slovenského Institutu pro nové bezpečnostní hrozby (NEST). I tihle darmožrouti fungují za cizí peníze a trnem v oku i jim je svoboda slova a normálně fungující demokracie.



Vypracovali analýzu, podle které se prý Česká republika i Slovensko nedostatečně brání proti hybridním hrozbám. A Slovensko prý je varovným příkladem, jak mohou ruské vlivové a informační operace aktivně podkopat demokratické procesy. Takže abyste tomu rozuměli. Pokud by ve volbách zvítězil Šimečka a jeho Progresívne Slovensko, bylo by samozřejmě všechno v pořádku a demokratické procesy by to nepochybně nepodkopávalo, zatímco když zvítězí Fico a jeho Smer, je všechno špatně a demokratické procesy to podkopává. Už tomu rozumíte?



Pro nápravu je prý mimo jiné potřeba novelizovat trestní zákoník tak, aby reflektoval i případy trestných činů spolupráce s cizí mocností. To fakt nevymyslíš! Proč? Protože to do světa nevytrubuje nikdo jiný než právě darmožrouti, kteří se nechávají vydržovat penězi ze zahraničí. U nás i na Slovensku.



Nezbývá než zopakovat, že je nejvyšší čas i v České republice přijmout obdobu amerického zákona FARA (Foreign Agents Registration Act), zákona o registraci zahraničních agentů, který v USA platí již od roku 1938. Za „zahraničního agenta“ považuje každou osobu, právnickou i fyzickou, jednající z vůle zahraničních subjektů. Požaduje od nich, aby se jako takové registrovaly a skládaly pravidelné detailní účty ze všeho, co v daném smyslu vykonávají, i z veškerých vlastních příjmů a vydání. Týká se to především těch, které vstupují do politiky či ovlivňují veřejné mínění.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



