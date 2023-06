Štěpánek (Trikolora): Propagandistická ČT v akci

reklama

Nejprve zmínila události z 11. března, jež kauzu odstartovaly, pak nabídla tři rozhovory. S rektorem VŠE Petrem Dvořákem, s děkanem Miroslavem Ševčíkem a komentátorem Seznamu Zpráv Václavem Dolejším. Lepší ukázku, jaké jsou metody práce České televize, snad ani nejde vymyslet.

Skutečné důvody toho, proč se Ševčík na schodech Národního muzea vyskytnul, totiž že tam přišel na pomoc občanovi zbitému policií, což dokazuje řada videí, jichž je internet plný, Česká televize už čtvrt roku vynechává. Příběh stále líčí, že Ševčík byl součástí davu, který se do muzea dobýval, aby strhnul ukrajinskou vlajku. Sečteno, podtrženo: Česká televize dlouhodobě prezentuje zavádějící informace, což není nic jiného než informační zločin. Je to nestoudné, je to nepoctivé, je to neetické, ba přímo nezákonné.

Následovaly ony tři rozhovory. Zatímco s Dvořákem a Dolejším si moderátor Jiří Václavek povídal, jako když horkým nožem másla ukrajuje, Ševčíkovi stačil během několikaminutového rozhovoru skočit do řeči, nenechat ho dokončit větu či doříct myšlenku víc než desetkrát.

Podpisů na petici proti Ševčíkovu odvolání je asi desetkrát víc než na petici opačné, na podporu Ševčíka probíhají demonstrace, za Ševčíkem stojí řada osobností z akademického i politického světa, Dolejšího antiševčíkovské dojmologii ale nikdo ve studiu neoponoval, žádní Ševčíkovi podporovatelé dle České televize v naší zemi zřejmě neexistují.

To není publicistika. To, co provozuje Česká televize, je sprostá propaganda. A platíme si to povinným výpalným.

Převzato z profilu politika.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Štěpánek (Trikolora): Evropské hodnoty neexistují Nový den na Kavčích horách? Bývalý radní nevěří. Dvořák měl také ambice... Hned řediteli ukázali, kdo je pánem Štěpánek (Trikolora): Jsme svědky debilizace veřejného prostoru Cizí armáda chrání ty, co ji pozvali. Štěpánek z Trikolory varuje před protektorátem

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.