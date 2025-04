Sterzik (Stačilo!): Sterzik (Stačilo!): Hovnotová politika. Uršula začala dělat to, co Petr Fiala ještě před měsícem kritizoval na Orbánovi

Tak jsme se dozvěděli, že Trumpova celní politika nejenže úplně mění pravidla řádu, založeného na pravidlech, ale on mění i samotné evropské hodnoty. Na Trumpa jsme evropsky naštvaní, že se málo zastává Ukrajiny a nechce se mu za nás bojovat proti Rusku, a teď nás navíc ještě dožral zavedením velmi ošklivých cel, díky kterým klesá akciový trh a firmy se stále rychleji stěhují do Spojených států. Naštval nás tak moc, že se naše vaše EU začala sbližovat s Čínou.

Uršula začala dělat to, co Petr Fiala ještě před měsícem kritizoval na Orbánovi. Zavolala čínskému premiérovi a začala s ním „zakládat spravedlivý svobodný obchodní systém, založený na rovných podmínkách“. Takhle si to napsala do vlastního prohlášení. Ode dneška prý už nebojujeme proti Eastasii, ale s Eastasií proti Oceánii! Kdo tvrdí něco jiného, je dezinformátor.

Agentura Bloomberg už rovnou píše, že Čína je spolehlivějším partnerem Evropy, než USA. Vlastně se tomu nedivím, kromě levného zboží se tam můžeme přiučit, jak dělat efektivní cenzuru fejsbůku a jak zavést sociální kredit. Nebo uhlíkový kredit, nebo jakýkoliv jiný kredit, který umožní, aby nás šikanovali různí Foltýni či Dozimetři. A vlastně mě ani nepřekvapuje, že lidská práva zmizela z témat k jednání jako pára nad hrncem. Koneckonců, na Ukrajině jsme si už nacvičili, jak se dívat jinam, když se zakazují opoziční strany a Gonzálové Lirové umírají ve vězení.

A my si od USA zrovna koupili ty stíhačky, bez kterých nemůžeme být, a armáda i s Řehkou si za tím nákupem stojí… A obrannou dohodu s USA jsme podepsali… Vláda i spolu s hnutím ANO… Skvělá věc. Strategická. Tehdy to bylo v souladu s našimi hodnotami. Teď už dokonce Francie, Německo, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Nizozemsko vyzvaly ke snížení objemu plynu, nakupovaného v USA, z 90 % na 80 %. Píše to Politico.

Co teď asi dělá náš Krysík? No co, učí se spolu s Evou Destroix, jak čelit dezinformačním videím. Měl by se spíš naučit je tvořit. Bude zřejmě brzy muset nějak zamaskovat svou slavnou řeč, že je Tchajwanec. Markéta Pekarová naštěstí odchází z politiky, té už to může být jedno. Kdo by to byl řekl, Vystrčile, že přijde den, kdy tvoje slavná a evropsky hodnotná cesta bude na obtíž a bude zapotřebí o ní nemluvit. Tím pádem z ní zůstane jen jeden jediný výsledek – vypakování Škodovky z čínského trhu. Gratulujeme a posíláme klíčenku.

Musíte být neuvěřitelně hloupí anebo Lipavští, abyste dokázali to, co náš ministr zahraničí. Ať se kolo dějin pootočí jakkoliv, pro nás to bude vždycky špatně. Trump Fialu a Lipavského nemá rád. Čína Fialu a Lipavského nemá ráda, Rusko nemá rádo Fialu a Lipavského. Evropská unie ho také nebude mít ráda, protože aktivní blbec je horší než třídní nepřítel… obzvlášť když potřebujete něco udělat se světovým obchodem. Vlastně už chápu, proč jel prezident s takovou pompou do Mauretánie… tamní otrokářská diktatura je to jediné, co je ochotno s našimi evropskými hodnotami kamarádit.

Foltýn bude muset udělat novou komunikační kartu.

A teď chvilku vážně:

Myslím, že Sitting Ping musel mít po Uršulině telefonátu mimořádně příjemné spaní. To, co se teď děje, to přece dokonale naplňuje jeho sen o hedvábné stezce. Evropa se odvrací od USA směrem k Asii… Evropa a Asie jsou propojitelné po pevnině. Není třeba se ohlížet na americké letadlové lodě, které střeží mořské cesty a obchodní lodě doplují, jen když to USA dovolí. Navíc Spojené státy teď už vlastně obchodovat nechtějí. Chtějí vyrábět sami.

Zbývá vyřešit jednou drobnou lapálii na Ukrajině. Čína má dobré vztahy s Ruskem a brzy nejspíš bude mít dobré vztahy i s Evropskou unií, takže by neměl být problém dotlačit všechny zúčastněné k míru. Obzvlášť když Ukrajina už fakt nikoho nezajímá, protože co se týče mezinárodních vztahů, udělala to ještě hůř než Fiala. Zelenský teď vydal nějakou zprávu, že na frontě zajali prvního čínského vojáka, ale rychle to zapadlo… Obzvlášť poté, co se už naše eurověrchuška s Číňany zase baví…

Ale úplně největší radost musí mít Vladimír Putin. Trump na něj neuvalil cla. Asi proto, že všechno, co Rus dodává do USA, se jinde nedá sehnat. Ani v samotných Spojených státech ne. Sankce ho netrápí, ropu a plyn pořád bez problémů prodává, a jestli to takhle půjde dál, bude Rusko novým jazýčkem na vahách. Přece jenom má pět tisíc jaderných hlavic a spoooustu surovin. Ke komu se přikloní? K Číně, anebo k USA? Ať to udělá jakkoliv, bude bohatou nevěstou a nabídky se mu jen pohrnou.

Ještě včera se Zdechovský mohl spolu s českými médii pominout, že Kateřina Konečná byla v Číně a že mluvila s íránským velvyslancem. Ode dneška bude pěkně držet hubu, protože tam jede i španělský premiér a brzy tam pojedou všichni. Kromě Fialy, samozřejmě. A Írán také nejspíš bude patřit do party… Hedvábná stezka, vole… a hráz proti americkému imperiaismu…

Nevíte, ty mediální kampaně, jak nás chtějí zlé nedemokratické režimy rozložit, bude se to ještě realizovat? Brodníčková zase psala, že čeští elfové počítají s masivními dezinformacemi… Ale to už teď asi bude pasé, ne? Když se teď potřebujeme domluvit proti Trumpovi… Anebo už zase ne? Trump většinu cel ve středu večer zase pozastavil… Už jsme zase na té správné straně světa, založeného na pravidlech? Už si na telefonát s Pekingem zase nevzpomeneme?

Já tedy čekal ledacos, ale že ta Fialova hodnotová politika vezme takovýto konec, na to bych nepomyslel. Evropské hodnoty se nám poněkud proměnily. Jen o jedno písmenko…