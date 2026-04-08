Šulda (KSČM): Bez Ukrajinců prý nic nepostavíme

Pravdou však je, že za současné nízké mzdy ve stavebnictví prostě čeští občané pracovat nebudou. A upřímně, není se čemu divit. Pokud je práce fyzicky náročná, odpovědná a přitom finančně podhodnocená, domácí pracovní síla logicky hledá lepší alternativy.
Zahraniční pracovníci jsou pro firmy výhodní. Často přijmou nižší mzdu, bydlí na ubytovnách, jsou flexibilnější a méně vyjednávají o podmínkách. To ale není systémové řešení, pouze dlouhodobé udržování nízkých mezd a vykořisťování zahraniční pracovní síly.
Skutečné řešení je jednoduché. Zvýšit platy na úroveň, za kterou se dá důstojně žít. Jakmile bude stavebnictví finančně atraktivní, zájem o práci mezi Čechy se přirozeně zvýší. Trh práce reaguje na nabídku a poptávku a důstojná mzda je základ.
Ludvík Šulda, BBA
