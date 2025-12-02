Šulda (KSČM): ODS se rozpadá před očima

Jihočeský hejtman Kuba vystupuje z ODS a zakládá novou stranu. Další pravicový projekt do sbírky slepých uliček české politiky. ODS se rozpadá před očima - a není divu. Strana, která roky prosazuje politiku pro bohaté a zatěžuje pracující, dnes ztrácí i vlastní tváře.
Pravice se snaží maskovat skutečnost, že nedokáže řešit rostoucí životní náklady, drahé bydlení ani sociální nejistotu. Místo toho se rodí nové „osobní projekty“, které problémy lidí jen obcházejí.
Jasně to ukazuje jediné: Česká republika potřebuje skutečnou alternativu založenou na sociální spravedlnosti, ochraně pracujících a veřejných službách, ne další pravicový experiment. KSČM tu alternativu nabízí.
Ludvík Šulda, BBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV