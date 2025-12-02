Šulda (KSČM): ODS se rozpadá před očima

02.12.2025

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS

Šulda (KSČM): ODS se rozpadá před očima
Foto: archiv KSČM
Popisek: Místopředseda Olomouckého krajského výboru KSČM Ludvík Šulda

Jihočeský hejtman Kuba vystupuje z ODS a zakládá novou stranu. Další pravicový projekt do sbírky slepých uliček české politiky. ODS se rozpadá před očima - a není divu. Strana, která roky prosazuje politiku pro bohaté a zatěžuje pracující, dnes ztrácí i vlastní tváře.

Pravice se snaží maskovat skutečnost, že nedokáže řešit rostoucí životní náklady, drahé bydlení ani sociální nejistotu. Místo toho se rodí nové „osobní projekty“, které problémy lidí jen obcházejí.

Jasně to ukazuje jediné: Česká republika potřebuje skutečnou alternativu založenou na sociální spravedlnosti, ochraně pracujících a veřejných službách, ne další pravicový experiment. KSČM tu alternativu nabízí.

Ludvík Šulda, BBA

