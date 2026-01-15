Svárovská (Zelení): Moc bych Bělorusku přála svobodné volby

16.01.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k ocenění za práci ve prospěch svobody a demokracie v Bělorusku

Svárovská (Zelení): Moc bych Bělorusku přála svobodné volby
Foto: Zelení
Popisek: Gabriela Svárovská

Ať si náš nový ministr zahraničí říká co chce, pro mě není podpora demokracie v autoritářských režimech over. Lidskoprávní diplomacie je součástí DNA české zahraniční politiky.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

1%
97%
2%
hlasovalo: 11769 lidí

Proč o tom teď píšu? Minulý týden jsem z rukou Kryściny Šyjanok převzala ocenění za práci ve prospěch svobody a demokracie v Bělorusku od pražské Kanceláře demokratických sil. Je to velká čest a další motivace nezapomínat a vytrvat v podpoře v době, kdy nové zprávy o represích a zločinech přicházejí z celého světa každy den.

Vážím si úsilí všech Bělorusek a Bělorusů, kteří celé roky statečně čelí tlaku Lukašenkovy diktatury. Cením si práce ostatních laureátů a laureátek, které paní vyslankyně ocenila.

Situaci v Bělorusku se věnuju od konce 90. let, kdy jsem se v kanceláři prezidenta Havla začala zabývat lidskými právy. Pokračovala jsem na ministerstvu zahraničí, v Senátu, v Prague Civil Society Centre. A Bělorusku se budu věnovat i ve své poslanecké práci ve Sněmovně. Moc bych Bělorusku přála svobodné volby.

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svárovská (Zelení): Vláda nás žene zpět do divokých devadesátek
Svárovská (Zelení): Petr Macinka bez otálení zařadil rychlost
Svárovská (Zelení): Vládní poslanci tleskají Trumpovi
Svárovská (Zelení): Filip Turek je výsměch

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ocenění , zelení , Bělorusko , Svárovská

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je lidskoprávní diplomacie součástí české zahraniční politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Grónsko

Dobrý den, pane Turku, zajímalo by mě, co si myslíte o tom, jak se chce Trump zmocnit Grónska? Podle všeho nevylučuje ani vojenskou akci.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Klíčový dokument k vymáhání miliard od Agrofertu se „ztratil“

7:17 Bartoš (Piráti): Klíčový dokument k vymáhání miliard od Agrofertu se „ztratil“

Ministerstvo zemědělství pod vedením Martina Šebestyána nevymáhá miliardy korun z nezákonných dotací…