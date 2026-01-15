Svárovská (Zelení): Moc bych Bělorusku přála svobodné volby

Ať si náš nový ministr zahraničí říká co chce, pro mě není podpora demokracie v autoritářských režimech over. Lidskoprávní diplomacie je součástí DNA české zahraniční politiky.
Proč o tom teď píšu? Minulý týden jsem z rukou Kryściny Šyjanok převzala ocenění za práci ve prospěch svobody a demokracie v Bělorusku od pražské Kanceláře demokratických sil. Je to velká čest a další motivace nezapomínat a vytrvat v podpoře v době, kdy nové zprávy o represích a zločinech přicházejí z celého světa každy den.
Vážím si úsilí všech Bělorusek a Bělorusů, kteří celé roky statečně čelí tlaku Lukašenkovy diktatury. Cením si práce ostatních laureátů a laureátek, které paní vyslankyně ocenila.
Situaci v Bělorusku se věnuju od konce 90. let, kdy jsem se v kanceláři prezidenta Havla začala zabývat lidskými právy. Pokračovala jsem na ministerstvu zahraničí, v Senátu, v Prague Civil Society Centre. A Bělorusku se budu věnovat i ve své poslanecké práci ve Sněmovně. Moc bych Bělorusku přála svobodné volby.
