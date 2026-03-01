Rajchl (PRO): Zjevné uplatnění dvojího metru

Rajchl (PRO): Zjevné uplatnění dvojího metru
USA preventivně zaútočily na Írán, neboť se z jejich pohledu jedná o stát podporující terorismus a jeho další vyzbrojování považují za bezpečnostní hrozbu pro sebe i své spojence. Rusko v roce 2022 preventivně zaútočilo na Ukrajinu, neboť se z jejich pohledu jedná o stát podporující nacismus a jeho další vyzbrojování považovalo za bezpečnostní hrozbu pro sebe i své spojence. Z hlediska optiky obou velmocí se tak fakticky jedná o tytéž pohnutky.

Je zcela jistě na místě debatovat o tom, zda se v obou případech jedná o porušení mezinárodního práva, a tedy o neoprávněnou agresi, či nikoliv. Můžeme též spekulovat, nakolik jde skutečně oběma velmocím o zamezení eventuální hrozby pro svou bezpečnost, a nakolik se za touto "ospravedlnitelnou" záminkou pouze skrývá jejich záměr rozšířit sféru svého vlivu.

Co je ovšem nezpochybnitelným faktem, je skutečnost, že buďto je legitimní obojí, nebo ani jedno. Nikdo si totiž nemůže osvojit právo spolehlivě zkonstatovat, zda byla obava obou velmocí oprávněná. To už je čistě subjektivní hledisko, jež prostě nelze objektivně zhodnotit.

Pokud mainstream vojenskou akci USA schvaluje, zatímco vojenskou akci Ruska odsuzuje, pak se jedná o zjevné uplatnění dvojího metru. Tvrdit, že obavy USA jsou legitimní, zatímco ty ruské nikoliv, ukazuje na naprostou absenci schopnosti objektivního pohledu na geopolitické dění a usvědčuje naše žurnalisty z toho, že nám namísto nestranného hodnocení vzniklé situace nabízejí čirý politický aktivismus.

Pokud se totiž oprostíte od veškeré omáčky i od toho, kdo je vám sympatičtější a komu více fandíte, pak nemůžete než dospět k jedinému možnému závěru. V obou případech jde o totéž. Je to prašť jak uhoď.

