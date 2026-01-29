Svobodní: Evropská unie ohrožuje svobodu šíření informací

Svobodní dlouhodobě upozorňují na nadměrnou regulaci internetu a zasahování Bruselu do soukromí a svobod občanů. Evropská komise nyní zařadila část WhatsAppu mezi "velké platformy”, které podléhají přísným pravidlům DSA.
Kanály WhatsAppu mají přes 45 milionů uživatelů měsíčně, a proto se Evropská komise rozhodla diktovat, jak mohou sdílet obsah. Soukromé zprávy zůstávají šifrované, ale tlak Bruselu na regulaci velkých platforem ohrožuje svobodu šíření informací.
Meta má čas do poloviny května 2026, aby splnila nové požadavky. Je tento krok správný?
