Svobodní: Peníze daňových poplatníků nejsou bankomat pro neziskovky

„Zážitkovým učením k aktivnímu občanství v Moldavsku“, „Ekologická transformace těžebních oblastí Arménie“, „Posilování klíčových složek společnosti v Barmě”, či „Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace“. To je výčet jen několika názvů projektů z Programu transformační spolupráce 2025 administrovaného ministerstvem zahraničních věcí.
Úkolem ministerstva zahraničních věcí není financovat ideologické projekty v zahraničí z kapes daňových poplatníků.
