Svobodní: Peníze daňových poplatníků nejsou bankomat pro neziskovky

26.01.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k projektům Ministerstva zahraničí za Fialovy vlády

Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

„Zážitkovým učením k aktivnímu občanství v Moldavsku“, „Ekologická transformace těžebních oblastí Arménie“, „Posilování klíčových složek společnosti v Barmě”, či „Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace“. To je výčet jen několika názvů projektů z Programu transformační spolupráce 2025 administrovaného ministerstvem zahraničních věcí.

Úkolem ministerstva zahraničních věcí není financovat ideologické projekty v zahraničí z kapes daňových poplatníků.

Svobodní

