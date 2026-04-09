Svobodní: Vláda má šanci prosadit celostátní referendum

09.04.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k celostátnímu referendu

Zatímco Danuše Nerudová prosazuje zrušení práva veta a oslabení pozice České republiky ve prospěch evropských velmocí, jako jsou Německo nebo Francie, na Úřadu vlády se rodí přelomová myšlenka, která u nás nemá obdoby.

Nová vláda odmítá další centralizaci moci do rukou nevolených úředníků, čímž se rozhodovací pravomoci vzdalují od obyčejných lidí. Místo toho navrhuje prosadit celostátní referenda, aby se každý občan mohl podílet na rozhodování o klíčových otázkách.

K prosazení zákona o referendu do Ústavy budou ale potřeba i hlasy současné opozice. Postaví se tentokrát za správnou věc na stranu běžných českých občanů, nebo budou pokračovat ve své arogantní politice ve prospěch Bruselu, Berlína a Paříže?

Psali jsme:

Svobodní: Prezident je reprezentativní funkce
Vondráček (Svobodní): Fandím ze všech sil Orbánovi a jeho spojencům
Orbán? Vondráček vytáhl minulost Petra Pavla
Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

Nelegální migrace

Tvrdíte, že dosud byla praxe taková, že v Evropě 4 z 5 nelegálů zůstávali. Jak je to možné? Kdo je za to odpovědný? Proč se pravidla mění až teď, když problém tu je už roky? A taky dost podstatná věc, nastal nějaký pozitivní posun v zárodku problému, a to, že se sem migranti nelegálně vůbec dostanou...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

