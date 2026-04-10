Svobodová (Piráti): Dětská psychika není na tvrdou kritiku připravená

Generace Alfa utrácí za skin care stejně, jako jejich rodiče. Marketing jede na plné obrátky. Už nejde o tlakovou patrolu, ale o to být jako jejich vzory. Ano, dětská pleť opravdu nepotřebuje kyselinu hyaluronovou. Nebo osmikrokovou péči.
Stejně tak dětská psychika nepotřebuje soudit svůj vzhled, kvalitu pleti nebo tvar očí v ranném dětství. Tato velká zkouška většinou přichází až s pubertou, alespoň by měla. Bohužel děti na internetu vidí, jak se lidé soudí, jak komentují vzhled jiných lidí. Anonymně a často velmi kriticky. A jejich psychika na to není připravená. To často není ani u dospělého člověka.
Nemám ráda zákazy! Ale hledání cesty, tu cestu najdeme vzájemným dialogem a porozuměním. Rodičovství je výzva, stejně jako je pro naše děti je výzva tento svět.
RNDr. Vendula Svobodová
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku