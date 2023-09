Syřiště (Soukromníci): Vláda se pramálo stará o dopady svých rozhodnutí

reklama

Citlivost od ODS asi nemůžeme chtít, ale Fiala by neměl zapomínat, že se dostal do čela strany po volebním nářezu ODS, protože vypadal nehulvátsky a přijatelně. Teď tuto svoji devizu ztrácí.

Staré nešvary ODS se vracejí – samochvála, sebe protěžování, silová politika bez diskuse, bagatelizace chudoby nebo její interpretace jako vlastní vina každého jednotlivce. ODS jako taková byla vždy spíše jen stranou peněz než demokracie. Vyplývá to i z její neochoty řešit sociální otázky. Vždyť každý se může starat o sebe a myslet na zadní kolečka a trh vše vyřeší.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 3790 lidí

Tato tvrzení jsou ale neprokazatelná a lze je pokládat za ideologická. Václav Klaus st. byl též fanatický monetarista. Klausův liberalismus nebyl ve skutečnosti liberalismus, ale obyčejné egoistické sobectví! Místo slábnoucí ideologie dosadil do vzorce peníze. Jiní tam dosadili nacionalismus. Čína začala budovat kapitalismus bez občanských svobod. Ideologie ale nezmizely, dříve politruci, dnes tiktokeři. Oblbování jiným způsobem, ale stále atraktivní.

Vládám se stále daří držet se nějak při moci, ale za tu cenu, že žijeme ve stále neomalenější, agresivnější, chudší, vyplundrovanější a bezohlednější zemi. Doplácejí na to především zranitelnější skupiny, které nemají nikde žádné lobbisty, nedokážou spustit politicky korektní mediální pokřik, mají horší vyjednávací pozici a nedokážou se houfovat. Tak se cítí čím dál bezmocnější hříčkou toho, co se někde šustne na Wall streetu nebo na Ljublance, a hledají spásu někdy u krajního nacionalismu.

ODS by se měla co nejrychleji zabývat tím, co prohlubuje chudobu a kdo bohatnul a dále bohatne na krizi. Ale protože má Fiala na nose brýle mámení, tak není naděje, že by někdo něco uviděl.

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. pedagog Univerzity Karlovy

člen Strany soukromníků České republiky

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



