Talíř (KDU-ČSL): ANO chce otevřít stavidla ruské propagandě naplno

ANO už nic nezakrývá. Chce otevřít stavidla russké propagandě naplno. A ochotných spolupracovníků se hlásí hodně - komunistické STAČILO, protiukrajinské SPD i zcela chaotičtí Motoristé.
Babišovci se tak přidávají ke stranám, které chtějí využít rusského vměšování do záležitostí České republiky, aby postupně rozleptávala svobodnou společnost a demokratický systém naší země.
Vše se rozhodne u voleb na začátku října. Chápu, že u řady z vás vláda mohla přinést zklamání nebo nenaplnění potenciálu. Ale tady se nyní jedná o zcela zásadní rozhodnutí, zda si zachováme suverenitu, nebo vládu v naší zemi ovládnou politici, kteří leští kliky v Moskvě - u nejhoršího masového vraha dnešní doby!
Mgr. František Talíř
autor: PV