Talíř (KDU-ČSL): ANO chce otevřít stavidla ruské propagandě naplno

19.09.2025 16:04

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hnutí ANO.

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Talíř

ANO už nic nezakrývá. Chce otevřít stavidla russké propagandě naplno. A ochotných spolupracovníků se hlásí hodně - komunistické STAČILO, protiukrajinské SPD i zcela chaotičtí Motoristé.

Babišovci se tak přidávají ke stranám, které chtějí využít rusského vměšování do záležitostí České republiky, aby postupně rozleptávala svobodnou společnost a demokratický systém naší země.

Vše se rozhodne u voleb na začátku října. Chápu, že u řady z vás vláda mohla přinést zklamání nebo nenaplnění potenciálu. Ale tady se nyní jedná o zcela zásadní rozhodnutí, zda si zachováme suverenitu, nebo vládu v naší zemi ovládnou politici, kteří leští kliky v Moskvě - u nejhoršího masového vraha dnešní doby!

Mgr. František Talíř

  • KDU-ČSL
  • zastupitel obce
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Talíř

