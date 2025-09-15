Talíř (KDU-ČSL): Politiku beru jako službu

15.09.2025 20:30 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám

Talíř (KDU-ČSL): Politiku beru jako službu
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Talíř

Politiku beru jako službu. Mojí prioritou je bránit demokracii, usilovat o bezpečí naší země a chránit přírodu jako domov, kde je člověk na prvním místě.

Na co se u mě můžete spolehnout?

Demokracie a svoboda. Vždy budu stát proti těm, kdo chtějí z Česka udělat autoritářský stát a vyrvat nás z EU a NATO. Nedopustím znárodnění veřejnoprávních médií a i nadále budu bojovat proti dezinformacím.

Bezpečnost Česka = silná armáda. Naši vojáci potřebují moderní výbavu, aby dokázali chránit Českou republiku a plnit alianční závazky. Včetně těžké brigády.

Podpora Ukrajiny. Není to jen otázkou spravedlnosti, ale i naší vlastní bezpečnosti. Ukrajina dnes brání mír v celé Evropě. Stát na straně napadeného považuji za správnou věc.

Ochrana přírody a krajiny. Životnímu prostředí se v politice věnuji pět let - od protipovodňové ochrany po stavbu čističek. Péči o přírodu beru jako péči o společný domov nás všech, která nesmí přivést lidi do nouze.

Jižní Čechy – domov můj. Chci v našem regionu rozvíjet kvalitní dopravu, cestovní ruch i spolkový život. Tak jako v době, kdy jsem byl vicehejtmanem.

To jsou mé politické priority, to jsem já. Pokud souhlasíte, sdílejte to prosím dál a v říjnu volte koalici SPOLU.

Mgr. František Talíř

  • KDU-ČSL
  • zastupitel obce
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

STAN slibuje daň z limonád, SPOLU a Piráti cílí na alkohol. Odborníci ale vidí problém v nedostatečné prevenci
Bartošek (KDU-ČSL): Česká republika je bezpečná země a chceme, aby taková zůstala
„Musíme dál zadržovat Rusko.“ Černochová odstrašuje Putina
Ministr Výborný: Extrémisté by dostali do rukou klíčové rezorty

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , volby , Talíř

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Chápu vás dobře, že byste podruhé vstoupili do stejné řeky a šly do vlády s ODS?

Po tom všem, co o ní tvrdíte, že jsou to kmotři? A proč se vlastně po volbách vůbec nerespektuje vůle občanů, proč podle vás nemá šanci být premiér ten, kdo volby vyhraje? Babiše volit nebudu, ale přijde mi, že jsou stejně volby zbytečné, že si to vy politici pak stejně zařídíte po svém

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Michálek (Piráti): Poslal jsem ministrům návod, jak vymáhat nezákonné dotace Agrofertu

21:32 Michálek (Piráti): Poslal jsem ministrům návod, jak vymáhat nezákonné dotace Agrofertu

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek zaslal premiérovi Petru Fialovi a ministrům Marku …