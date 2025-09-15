Talíř (KDU-ČSL): Politiku beru jako službu

Politiku beru jako službu. Mojí prioritou je bránit demokracii, usilovat o bezpečí naší země a chránit přírodu jako domov, kde je člověk na prvním místě.
Na co se u mě můžete spolehnout?
Demokracie a svoboda. Vždy budu stát proti těm, kdo chtějí z Česka udělat autoritářský stát a vyrvat nás z EU a NATO. Nedopustím znárodnění veřejnoprávních médií a i nadále budu bojovat proti dezinformacím.
Bezpečnost Česka = silná armáda. Naši vojáci potřebují moderní výbavu, aby dokázali chránit Českou republiku a plnit alianční závazky. Včetně těžké brigády.
Podpora Ukrajiny. Není to jen otázkou spravedlnosti, ale i naší vlastní bezpečnosti. Ukrajina dnes brání mír v celé Evropě. Stát na straně napadeného považuji za správnou věc.
Ochrana přírody a krajiny. Životnímu prostředí se v politice věnuji pět let - od protipovodňové ochrany po stavbu čističek. Péči o přírodu beru jako péči o společný domov nás všech, která nesmí přivést lidi do nouze.
Jižní Čechy – domov můj. Chci v našem regionu rozvíjet kvalitní dopravu, cestovní ruch i spolkový život. Tak jako v době, kdy jsem byl vicehejtmanem.
To jsou mé politické priority, to jsem já. Pokud souhlasíte, sdílejte to prosím dál a v říjnu volte koalici SPOLU.
Mgr. František Talíř
