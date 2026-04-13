Třetina (TOP 09): Chceme vrátit sportu jeho přirozenou sílu spojovat

Akci, na které účastníci definovali obrysy nového zákona o sportu, svolal předseda senátního podvýboru pro sport za TOP 09 Tomáš Třetina.
„Chceme vrátit sportu jeho přirozenou sílu spojovat lidi a držet komunity pohromadě. Protože bez dobrovolníků, rodičů a jejich obětavosti by byl sport v obcích a spolcích jednoduše mrtvý. V důsledku chabě nastaveného systému podpory nesoutěžního sportu přímo uzavíráme dětem cestu a motivaci k pohybu – a tím i k pevnému zdraví, sebevědomí a návykům, které si nesou do celého života,” nastínil senátor Tomáš Třetina na úvod kulatého stolu. Ten navázal na konferenci „Sport a jeho budoucnost”, která již upozornila potřebu vícezdrojového financování sportu.
Zákonodárci zhodnotili model financování a dotační politiku sportu, věnovali se problematice začleňování a rovným příležitostem v parasportu a nastínili legislativní rámec připravovaného zákona o sportu. „Nesoutěžní sport a parasport možná nestojí tak často na stupních vítězů, ale to neznamená, že mají zůstávat ve stínu. Právě naopak – nesou na svých bedrech každodenní pohyb tisíců lidí. Pokud je ale necháme přežívat na nahodilé podpoře, zůstane ve stínu i jejich význam. I proto je nezbytné, aby legislativní snaha přinesla systémové a stabilní financování, které jim konečně dá místo, jaké jim v naší společnosti právem patří,“ vyjmenoval předseda podvýboru pro sport Tomáš Třetina.
V diskusi vystoupili i odborníci, kteří vyzdvihli význam udržitelnosti spolků s odolností a všestranností společnosti, a zároveň kladli důraz na nezastupitelnou roli školy v oblasti podpory duševní a psychické odolnosti dětí. Diskutující současně apelovali na důležitost posílení rozvoje specifických oblastí sportu, konkrétně sportovců s Downovým syndromem.
„Parasport má své České lvy díky filmu Neporazitelní – za skleněnou sošku si ale stadion na dlouho nepronajmou. Ocenění a mediální pozornost jsou důležité, ale samy o sobě systém neudrží. Bez zázemí zůstanou i přes silné příběhy a uznání veřejnosti na okraji zájmu – a přitom právě tady vznikají hodnoty, které žádná trofej nenahradí,” uzavřel senátor Tomáš Třetina.
Na kulatý stůl „Nesoutěžní sport a parasport” naváže senátor Tomáš Třetina uspořádáním konference, jež přiblíží problematiku a specifika sportu na vesnicích.
