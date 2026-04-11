Trikolora: I špatný humoristický plátek má právo na existenci

11.04.2026 14:04
autor: PV

Vzkaz redaakci Forum 24, publikovaný na veřejném facebookovém profilu strany

Milí soudruzi z redakce Forum 24!

Posíláme mnoho pozdravů a také vřelé díky do Vaší redakce Forum 24, stranického tiskového orgánu ODS. Nesmírně nás těší, že se tu pravidelně staráte o propagaci Trikolory. Píšete o nás sice jen a pouze samé kraviny, ale i to se počítá. Vždyť přece stále platí, že o kom se nemluví, jako by neexistoval. Vysoce rovněž hodnotíme, že šéfredaktorka Johana Šafrová, za svobodna Hovorková, ročník 1991, je Vaší expertkou na minulý komunistický režim.

Trikolora je na rozdíl od Vás velmi tolerantní politická strana, a proto přejeme Foru 24 jen to nejlepší, neboť si myslíme, že i špatný humoristický plátek má právo na existenci. Soudruzi, jen tak dál.

S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak! S pozdravem Světu mír!, eh, čo to táráme, Světu válku!, takhle se Vám to bude líbit.

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory
Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Co, že jste tak otočil ohledně spolupráce s ANO?

Ono by to nebylo poprvé, vždyť už jste s ním vládli. A proč jste s tím podpořit vládu ANO nepřišel po volbách? Pak by tu třeba nemusela být vláda ANO, SPD a Motoristů, což všichni z opozice kritizují, ale je fakt, že vy jste první, kdo s tím zřejmě chce něco fakt udělat, což je podle mě dobře. Vůbec...

