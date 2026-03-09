Trikolora: Poučení z trestní kauzy Tomia Okamury

Státní zastupitelství nemá kriminalizovat svobodu projevu ve volební kampani.

Případ Tomia Okamury a stíhání SPD ukazuje, že policie a státní zastupitelství útočí na svobodu šíření politického názoru politických stran ve volební kampani. Je to popření ústavně zakotvené zásady, že náš politický systém je založen na svobodné soutěži politických stran.

Pokud politická strana jedná nezákonně, může ji rozpustit Nejvyšší správní soud. Pokus státního zastupitelství stíhat politickou stranu SPD vedle jejího předsedy T. Okamury bez toho, že by Nejvyšší správní soud rozhodl o jakémkoliv postihu proti politické straně, byl útokem represivních složek na svobodné volby. Proto je dobře, že Poslanecká sněmovna se tomuto útoku státního zastupitelství na základy demokratické volební soutěž postavila a T. Okamuru nevydala.

Dalším důsledkem by měla být změna trestního zákona tak, aby politické strany nemohly být státním zastupitelstvím a policií kriminalizovány za projevy učiněné ve volební kampani.

