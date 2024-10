Trikolora: Soudruhu prezidente, jsme s Vámi i Vaší paní solidární

Vážený soudruhu prezidente Pavle!

Doneslo se nám, že Vaše manželka Eva je na tom špatně s penězi, a že tedy zřejmě potřebuje nějakou finanční výpomoc. Ono se není co divit, že i u Vás na Hradě melete z posledního, neboť Fialova vláda je jako deset egyptských ran a vede to tu od deseti k pěti. Navíc je jasné, že z Vašeho skromného prezidentského platu 341 200 Kč ani ubohých 317 500 Kč na náhradu paušálních výdajů se při dnešních cenách energií, benzínu do motorky či nutelly domácnost utáhnout nedá a ani Váš přítel po boku Kolář na Tržišti všechno nezařídí.

Soudruhu prezidente, jsme s Vámi i Vaší paní solidární, a proto nám dejte vědět, kam Vám máme poslat nějakou tu korunu ku pomoci. Jde nám o to, abyste s manželkou Evou vyšli aspoň od výplaty k výplatě a přečkali to nejhorší období do konce Fialovy hrůzovlády. Uděláme to pro Vás moc rádi, neboť v těžkých časech si musíme navzájem pomáhat.

S pozdravem „Světu mír!“

Trikolora, 7. 10. 2024