Trikolora gratuluje AfD

03.09.2024 10:02 | Monitoring

Trikolora gratuluje partnerské Alternativě pro Německo (AfD) k historickému volebnímu výsledku v zemských volbách v Durynsku a Sasku. Je to poprvé, co AfD v některé z německých spolkových zemí zvítězila. Těší nás to o to víc, neboť v Evropském parlamentu je náš poslanec MUDr. Ivan David, zvolený za koalici SPD a Trikolory, členem frakce ustavené právě AfD, totiž frakce Evropa suverénních národů.