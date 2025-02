Turek (Motoristé): V pozadí je vždy někdo, kdo ten "špás" platí, ale...

Italský deník Il Fatto Quotidiano zveřejnil, že Ursula Leyen a Roberta Metsola rozdělily bez výběrového řízení před evropskými volbami médiím obrovský fond ve výši 132,8 milionu eur. Psalo o tom i Echo24.

Už jsme si tak nějak zvykli, že je nám politiky prezentováno, že tzv. dobré a morální věci musí být "propagovány". Takže pro mnohé to nepůsobí nijak závažně, když Evropská Unie třeba v médiích propaguje "Evropské hodnoty". Jenže každý opravdový novinář by vám namítl, jak mohou být média kritická a objektivní, jak mohou kontrolovat instituce, když od nich dostávají dost zásadní finanční prostředky? A pokud mají Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada své vlastní komunikační kanály a tisková oddělení, proč tedy potřebují financovat tisk přímo?

Na celé kauze je ovšem zajímavá i její druhá část a schválně ji uvedu proto, abych na příkladu ukázal, co by měla dle mého dělat veřejnoprávní, a tudíž nezávislá média na rozdíl od privátních, kde je v pozadí vždy někdo, kdo ten "špás" platí. Nemám tolik času a tak jen krátce...

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Redaktor veřejnoprávního média, které já bych si přál, by se okamžitě podíval na detail zprávy, kde se píše, že peníze byly distribuovány na základě rámcové smlouvy, podepsané 5. září 2023 (Comm/Dg/Fmw/2023/30) se soukromou reklamní agenturou Havas Media France.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 19069 lidí

Havas? Správný novinář by si okamžitě začal ťukat na hlavu, proč morální, čisté, zelené a prouprchlické Leyen a Metsola pracují s agenturou, kde má hlavní slovo rodina Bolloré. Že to jméno neznáte?

Velmi starou a tradiční agenturu Havas Media totiž vede jistý Yannick Bolloré, syn velice významného francouzského magnáta Vincenta Bolloré, který je hlavní vlastník. Jasně, vše někomu patří, ovšem zrovna magnát Bolloré starší, který je prý oficiálně v důchodu, ale stále tahá za nitky, je dle oficiálních mainstreamových médií "extremistický pravičák".

Bolloré byl před sedmi lety odsouzen za korupci a právě pro politické poradenství prostřednictvím Havasu, protože se snažil ovlivnit přístavní koncese v Togu a Guinee. Má totiž důležité obchodní pozice v ekonomikách několika bývalých francouzských kolonií. Bolloré kromě Havasu má i hlavní slovo v holdingu Vivendi (Canal+, Lagardere - třetí největší vydavatelská společnost na světě atd.), v Universal Music, v největším soukromém francouzském rádiu Europe 1, v Evropa 2, Capital, Femme actuelle, Paris Match, C8, CNews, CStar, JDD, JD atd. atd.

Mně to nevadí, je ovšem fakt srandovní, že zrovna ekologické a tolerantní političky, jako Ursula a Roberta, svěří tyhle černé peníze agentuře člověka, který je mediálním otcem pravicového zastánce tvrdé linie Erica Zemmoura. Sranda je, že všechna média, kde má Bolloré hlavní slovo, vyřadil 13. ledna tohoto roku třeba Reddit ze všech fór a jejich zprávy postavil na úroveň Russia Today.

Reportéři bez hranic vyčítají Bollorému, že ničí redakční nezávislost žurnalistiky, ekologičtí aktivisté o něm píšou, že je toxický, vinen za "koloniální drancování" a porušování lidských práv, "oklešťování veřejného výzkumu", zabírání zemědělské půdy, "hegemonistické přivlastňování" médií a vydavatelství atd., stávkují před jeho domem a dávají mu za vinu "nárůst krajní pravice".

Jak říkám, mně to nevadí, jsem pragmatik a nedělám si iluze, jak to chodí. Ale veřejnoprávní média by měla na tenhle paradox asi upozornit a celé kauze se věnovat, přece jen je to trošku divný... Jo a taky by byla zajímavá nějaká investigativní reportáž o té kauze s esemeskama Leyenový, když nakupovala za miliardy ty vakcíny.