Turek (Motoristé sobě): Delon. Postavit se sociální destrukci Evropy a našich národních států

Alain Delon neměl komplikovaný vztah k životu, jak nyní prezentují média - když říkal již v roce 2018 „Život už mi moc nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení,“ a "Tento svět opustím bez lítosti". Viděl kam Evropu a jeho milovanou Francii vede progresivistický proud neomarxistických pseudoliberálů tlačících multikulturní společnost. Naopak měl velmi jasno o tom, kam naše životy směřují. Umírají symboly 21. století, postupně odchází i stará Evropa jak jsme jí znali, nebo jsme si jí aspoň částečně přáli. Nynější směřování je zhoubné a škodí nám všichni ti, kteří to nedovedou včas identifikovat.

V určitých směrech je samozřejmě dávno pozdě, ale to není důvodem se přestat bránit ve jménu našeho vlastního přežití a budoucnosti. Média zapomínají sdělovat, že Alain Delon byl velmi silným podporovatelem Rassemblement National, tedy nejsilnější strany naší frakce Patriots for Europe vedené Jordanem Bardellou a byl blízkým přítelem Jean-Marie Le Pena, zakladatelem RN z roce 1972, která je samozřejmě označována jako populistická a krajně pravicová. Alain Delon za podporu RN a jeho racionální vyjádření o zhoubách dnešního světa byl terčem útoků "lepších lidí" z kulturní fronty a kolem 20 000 převážně amerických "umělců" a "liberálů" podepsalo udavačskou petici proti jeho ocenění Zlatou palmou v Cannes roku 2019. Dle dnešních "liberálů" byl Jean Paul Belmondo, Alain Delon a další osobnosti se zdravým uvažováním a přístupem k životu "populistou" či "náckem", jen se jim to vzhledem k jejich nesmrtelné popularitě nyní nehodí připomínat. Přátelil se i s mým přítelem Romanem Artiolim, zakladatelem Bugatti Automobilli pro něhož Alain předváděl model EB110 v Paříži začátkem devadesátých let. Romano má dokonce malý příspěvek v mé knize a těší se stále pevnému zdraví! Važme si nesmrtelné moudrosti a odkazu takových osobností a najděme v sobě sílu postavit se sociální destrukci Evropy a našich národních států. Zamysleme se proč se tak úspěšný člověk jako Alain Delon dobrovolně vystavil veřejnému nálepkování levicových parazitů a to i na sklonku života, kdy mohl žít sobecky a v klidu a nechat si názory pro sebe jako většina. Najděme v sobě sílu se nenechat zastrašovat médii a zelenými bolševiky, kteří totálně ovládli mainstreamovou společnost pomocí dlouhého pochodu institucemi. Najděme sílu pro vlastní pochod...

R.I.P.

Filip Turek



