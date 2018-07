Udženija (ODS): Byla pro mě čest být radní po boku Bohuslava Svobody

To je zase titulek! (ZDE) Nevím, proč bychom někoho hledali, my nemusíme tahat králíky z klobouku, my důvěryhodné politiky máme.

Mimochodem, pan novinář se mě také ptal na názor na Bohuslava Svobodu a toto jsem mu psala do SMS: „Bohuslav Svoboda je pro mě symbolem důvěryhodné a cílevědomé politiky založené na jasných hodnotách. Je to čestný člověk, který dokáže vést tým, naslouchat a rozhodovat.

Naše spolupráce funguje na základě vzájemné důvěry, která v politice není úplně běžná. Byla pro mě čest být radní po boku Bohuslava Svobody. Společně jsme vybojovali nejednu bitvu na magistrátu a v pražské ODS, proti tehdy zajetým starým pořádkům.“ Asi se mu to do článku nehodilo…

Aleksandra Udženija ODS



autor: PV