Udženija (ODS): Odborníci na duševní zdraví k dispozici přímo v tramvaji

Nabídnou cestujícím krátkou konzultaci, nasměrování na vhodnou službu nebo bezpečný první kontakt, a podpoří tak osvětu v oblasti duševního zdraví. K dispozici budou na trase mezi zastávkami Náměstí Republiky a Starý Hloubětín i následně v opačném směru až na zastávku Nádraží Podbaba. Celá kampaň usiluje o destigmatizaci duševních obtíží a zvýšení povědomí o řadě služeb, které Praha v této oblasti nabízí.
Odborníci v oblasti duševního zdraví vyjedou „Duševní tramvají“ na lince číslo 8 v úterý 14. dubna 2026 přesně ve 14.32 hodin ze zastávky Náměstí Republiky a pojedou na konečnou Starý Hloubětín. Tam se tramvaj otočí a zamíří i se speciálními hosty až na opačnou konečnou zastávku Nádraží Podbaba. Po celou dobu budou k dispozici cestujícím pro krátkou konzultaci, nasměrování na vhodnou službu nebo bezpečný první kontakt v oblasti duševního zdraví.
Jízdy se za městskou organizaci Zahrada pro duši zúčastní jak její ředitelka, tak například primář Centra perinatální duševní péče Antonín Šebela, ale mnoho dalších odborníků z terénních programů pro rodiny a děti. Do akce se zapojí také ředitelka Centra sociálních služeb Praha, krizové interventky z Pražské linky důvěry a také terapeuti z Krizového centra RIAPS. V neposlední řadě kampaň aktivně podpoří i náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.
„Snažíme se lidem přibližovat pomoc v oblasti duševního zdraví i netradičními způsoby a Duševní tramvaj je toho skvělým příkladem. Pomoc vám tady doslova jede naproti a ukazuje, že v Praze podpora není jen teoreticky na dosah, ale skutečně funguje a stojí na kvalitní a široké síti služeb. A proč tramvaj? Tramvajová linka denně přepraví desítky tisíc lidí. Například linka 8, na které s odborníky pojedeme, obslouží odhadem až kolem 50 tisíc cestujících denně. Každý takový okamžik totiž znamená konkrétní lidský příběh a první krok k řešení. A i kdyby informace přinesly úlevu a pomoc jen třeba jednomu člověku, který ji právě potřebuje, má to obrovský smysl. Naším cílem je také bourat předsudky a dát jasně najevo, že říct si o pomoc je v pořádku,“ uvádí Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.
„Duševní tramvaj“ se speciálním designem je nasazována do běžného provozu od 3. března 2026 a cestující v ní najdou vizuály kampaně, informace k tématu i k městským organizacím Zahrada pro duši a Centrum sociálních služeb Praha – a také přehled ověřených kontaktů, kde mohou jednoduše, bezpečně a bez obav získat podporu v oblasti duševního zdraví.
A u veřejnosti má netradiční tramvaj úspěch. Pozitivní ohlasy cestujících na tento typ osvěty pravidelně zaznamenává Magistrát hl. m. Prahy i Dopravní podnik hl. m. Prahy. V provozu bude až do 24. dubna 2026. Informace o tom, na kterých linkách a trasách je tramvaj aktuálně nasazena, jsou dostupné ZDE.
Projekt je součástí dlouhodobé osvětové kampaně hlavního města Pomoc je na dosah. Jejím cílem je destigmatizovat duševní obtíže, zvýšit povědomí o dostupných službách a připomenout, že péče o duševní zdraví je stejně důležitá jako péče o zdraví fyzické. Na webu ZDE je také k dispozici přehled 33 kontaktů na odborníky i podpůrné organizace. Hlavní město zároveň 14. května 2026 široké veřejnosti představí nové vizuály ke druhé fázi kampaně.
Pražané se už v loňském roce v rámci první fáze setkávali s kampaní Pomoc je na dosah v digitálních médiích, na sociálních sítích, v tisku i na outdoorových plochách v ulicích Prahy.
