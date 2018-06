Udženija (ODS): Příliš bílý muž na kole aneb Když platíme za vlastní urážky

V politice musí být člověk zvyklý na náhlé zvraty, zdánlivou nelogičnost i na lidi, kteří ochotně a dobrovolně rezignují na vlastní důstojnost. Někdy je toho ale v jednom týdnu příliš.

Dvacet poslanců ANO popřelo sebe sama, když nejdřív spolupředkládali zmírnění protikuřáckého zákona a pak zavelel majitel hnutí a rázem všichni otočili. Prostě - odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal. Mezitím my, daňoví poplatníci, přispíváme na divadelní hru, v níž se režisér vyžívá v urážení a nenávidění naší civilizace. Jiná mu to totiž neumožňuje.

A korunku celému týdnu nasazuje londýnský komisař pro chůzi a cyklistiku, který si myslí, že kolo v Londýně používá příliš mnoho bílých, středostavovských mužů. Prý je potřeba zapojit více žen a etnických minorit. To už není paradox, to je idiocie.

Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Udženija (ODS): Většina Pražanů má pocit, že jsou víc obtěžováni za blbosti než chráněni Udženija (ODS): Proč režisér Oliver Frljič ty svoje úžasné hry neuvedl v Chorvatsku? Udženija (ODS): V nově vznikajícím polokomunistickém holdingu lze očekávat prakticky cokoli Udženija (ODS): Slíbit cokoli a nedodržet to kdykoliv

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV