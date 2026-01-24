Urbanová (STAN): Štvou mě příkopy, které si navzájem kopeme. Mám plán

Dlouhodobě mě štvou ty příkopy, které si navzájem nejen kopeme, ale taky je prohlubujeme. Myslím, že se s tím musí něco udělat.
Ne kvůli funkcím, ale z respektu k demokracii. Kvůli tomu, že tuhle zemi máme odevzdat v lepším stavu, než jsme ji převzali, ať už v roli opozice či vládní koalice.
Chce to přesně 3 věci: odvahu, dát ego stranou a spolupráci. Mám vymyšlené něco, na čem se ukáže, kdo to s budoucností země a naší politiky myslí vážně.
Představíme snad už příští týden, měla bych se už konečně pomalu vrátit do práce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.