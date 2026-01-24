Urbanová (STAN): Štvou mě příkopy, které si navzájem kopeme. Mám plán

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k příkopům v politice.

Dlouhodobě mě štvou ty příkopy, které si navzájem nejen kopeme, ale taky je prohlubujeme. Myslím, že se s tím musí něco udělat.

Ne kvůli funkcím, ale z respektu k demokracii. Kvůli tomu, že tuhle zemi máme odevzdat v lepším stavu, než jsme ji převzali, ať už v roli opozice či vládní koalice.

Chce to přesně 3 věci: odvahu, dát ego stranou a spolupráci. Mám vymyšlené něco, na čem se ukáže, kdo to s budoucností země a naší politiky myslí vážně.

Představíme snad už příští týden, měla bych se už konečně pomalu vrátit do práce.

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
Babiš

Zaznamenal jsem zde vaše hodnocení Babiše, co by premiéra a toho, jak smýká s koaličními partnery. Co myslíte, zlikviduje je stejně, jako to udělal se SOCDEM a Komunisty? Zatím každý, kdo s ním vládnul pak skončil mimo Sněmovnu. Vy sice ne, ale to jen proto, že Vás zachránila ODS. Ale podle preferen...

