Nacher (ANO): Kvalita života v Praze se zhoršuje

Skutečnost, že v hlavním městě v posledních letech klesá spokojenost s kvalitou života, vyplynula z nedávného průzkumu agentury STEM/MARK. Ústřední problém dnešní Prahy dle názoru jejích obyvatel? Jednoznačně bydlení, konkrétně jeho nedostupnost (vlastnického i nájemního). Pražany trápí rovněž neprůjezdnost města a problémy ve veřejném prostoru (čistota veřejných prostranství, vandalismus, drogy).
Bohužel, dvě poslední volební období v Praze se v těchto ohledech nesou ve znamení stagnace, či dokonce regresu. Smutné je, že z úst představitelů subjektů pražské koalice zaznívají povýšenecké, od reality odtržené a sebereflexi opomíjející výroky typu „tvrdá data ne vždy korelují s pocity spokojenosti obyvatel”, kterak v rámci nedávné debaty o kvalitě života v Praze pronesla lídryně Pirátů do podzimních voleb Tereza Nislerová.
Po letech amatérismu, nekompetence, prapodivných experimentů či absence schopnosti vybavit Prahu víceletou vizí nastal čas na změnu. Naše metropole si zaslouží, aby v jejím čele stáli lidé, kteří nejen že vnímají problémy Prahy a jejích obyvatel, ale zároveň nabízejí jejich konkrétní řešení a sestavení koalice není postavené na negaci - spojit se s kýmkoliv, jen aby nevládlo ANO. Proto ta dnešní protichůdnost při řízení města.
Ing. Patrik Nacher
