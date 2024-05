Válková (ANO): Chápeme, že na některé otázky nechcete odpovědi znát

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. My bychom se určitě s paní poslankyní Ožanovou, vaším prostřednictvím, dohodli. Nicméně já asi nepřekvapím, opět zaapeluji, protože si myslím, že ještě je určitá slabá naděje, že kdybychom vstoupili do toho legislativního procesu, tak by se nám mohlo podařit alespoň v Poslanecké sněmovně schválit návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Je to sněmovní tisk číslo 420, čili není to ten sněmovní tisk 8, o kterém hovořil pan předseda SPD Tomio Okamura, vaším prostřednictvím.

Ten náš návrh je rozkročený jinak, bych řekla. Jinak v tom smyslu, že i my shodně vnímáme stále stoupající zájem našich spoluobčanů o to zavedení celostátního referenda, o to, aby se mohli vyjádřit k těm palčivým otázkám, ke kterým udělali jsme si teď takový malý testík, jsme sesbírali petice během několika dnů. Máme přes 25 000 až 30 000 podpisů. Jde konkrétně o záležitosti, problematiku zachování české koruny ano, ne, přechod na euro, ano, ne, korespondenční volbu, zrušení práva veta v Evropské unii, přerozdělení migrantů a tak dále.

Naši občané v rámci kampaně, která teď probíhá v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, to poměrně dost a mnohem více než kdy v minulosti - a to už jsem tady ve třetím volebním období - opakují a ptají se: Budeme mít taky možnost v celostátním referendu se vyjádřit? Protože oni to nesledují tak přesně, tak říkají: Už to přece v Parlamentu máte, kdy to konečně projednáte? Proč to zatím neprojednáváte?

Tak já na mikrofon říkám, že my jsme to včas podali více než před rokem. Organizační výbor to projednal a doporučil zpravodaje, určil Marka Bendu, jako garanční výbor ústavně-právní výbor. Od té doby se to samozřejmě vůbec nehnulo. Ten organizační výbor zasedal 17. května před rokem. Opakovaně to tady zdůrazňujeme.

Já jenom nechci zdržovat dneska, ale jenom chci upozornit, že není třeba se bát, že bychom o některých takových základech, základních hodnotách a svobodách, které chrání náš ústavní pořádek, mohli v celostátním referendu hlasovat. To je vyloučeno. Samozřejmě bychom nehlasovali také ani o opuštění Evropské unie nebo NATO nebo jiných mezinárodních organizací při plném respektování čl. 10a ústavy, ale bylo by to naplnění čl. 2 odst. 2 Ústavy České republiky, která stanoví, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Čili mnoho otázek, které v současné době pálí naše spoluobčany, bychom hlasovat mohli.

A ještě v závěru chci upozornit, že tam máme i poměrně vysoké kvorum, že ten návrh by musela podpořit petice podepsaná nejméně 450 000 občany a nebo tedy samozřejmě Parlament, ale v takovém případě by to musela být nadpoloviční většina jak poslanců, tak senátorů. Přípustnost té otázky by testoval, rozhodoval, posuzoval Ústavní soud a pak, aby vůbec mohlo být přijato to rozhodnutí v referendu, tak by se pro ten návrh musela vyslovit nadpoloviční většina hlasujících. Ale ta by současně musela znamenat 25 % osob, které jsou vůbec v referendu oprávněné hlasovat. Takže já si myslím, že těch pojistek je tam opravdu hodně.

My chápeme, že na některé otázky nechcete znát, mluvím teď ke koalici, odpovědi, protože vy pro vás byly nepříznivé. Nicméně zatím je ještě čas tento svůj postoj přehodnotit. A jako rozená optimistka budu ještě tak asi půl roku připomínat, pak už to nemá vůbec cenu, protože návrh ústavního zákona, jeho projednání v legislativním procesu, vyžaduje určitý čas a bylo by nedůstojné potom takový návrh opakovat v době třeba půl roku, tři čtvrtě roku před volbami. Teď ještě je čas, ale je to tak na samotné hraně.

Čili já bych poprosila, pane místopředsedo, o zařazení tohoto bodu, čili projednání sněmovního tisku číslo 420, čili návrhu ústavního zákona o celostátním referendu, na zítřejší jednání po pevně zařazeném bodu, to je třetí čtení, k novele insolvenčního zákona. Stačí to takhle?

Děkuji vám.

