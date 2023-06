Válková (ANO): Nejde měnit pravidla v průběhu hry

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, teď jsem to obrátila genderovsky, já jsem chtěla upozornit na jednu věc v této souvislosti projednávaného tisku. Už opakovaně se tady zmínilo ohrožení pasivního volebního práva v tom smyslu a málo se zatím na to upozorňovalo - ve svém snad již brzo v přicházejícím projevu, se k tomu ještě vrátím - a totiž změna v průběhu projednávání jiného tisku, úplně změna pravidel pro jednoho z nás. V tomto případě, a to by tady mělo také být zdůrazněno, je úplně jedno, jestli jde o předsedu hnutí ANO, nebo jakéhokoliv jiného poslance.

Tady se nastavují jiná pravidla a chci to říct v té faktické poznámce jako takovou určitou předehru pro ten svůj následující projev - v průběhu hry. A ta jiná pravidla nastavuje pan poslanec Michálek vaším prostřednictvím, a proto podle mého názoru se nesmí divit, že ho někteří z nás označují jako nebezpečí. Já ho jako nebezpečného neoznačuji, já si myslím, že se známe jako právníci dostatečně dobře, abych znala jeho silné i slabé stránky. Politicky ho nehodnotím, jenom tady na ten mikrofon chci říct, že on mě nikdy nenapadl v souvislosti s kauzou šikany disidentů, to jenom pro pořádek. A myslím si, že spravedlnost je třeba vždycky dodržovat, takže je spravedlivé to tady za pultíkem říci.

A já se vrátím k tomu tisku 312. Myslím si tedy, že takové ty vzájemné kritické výhrady, které zatím nepřesahují tu míru, kterou by musel (Předsedající: Čas!) řešit mandátový a imunitní výbor, takže jsem za to velmi vděčná. Doufám, že v průběhu toho projednávání (Předsedající: Čas, paní poslankyně! )k ničemu takovému nedojde. (Předsedající: Čas, paní poslankyně!) Je třeba uvést na správnou míru... No dobře, tak snad už budu na řadě. Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



