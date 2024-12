Válková (ANO): Pokud tento legislativní zmetek stáhnete, my vám ho opravíme

Já se budu snažit být stručná, protože ty faktické poznámky byly právě vyvolány tím, že řada kolegů měla připravené projevy, kde se konkrétně věcně chtěli vyjadřovat, a je jim trošku líto, že tu možnost ztratili. Takže logicky využili faktických poznámek, což naprosto respektuji.

Nejdříve začnu tím, že je opravdu škoda, pane ministře, že jste tady nebyl, když v úvodním projevu velmi věcně a s argumenty, které byste měl slyšet v systematické podobě... Říkáte mi teď, že jste všechno slyšel. Tak to jsem ráda. Tady bylo řečeno, proč hnutí ANO - předsedou hnutí ANO, panem poslancem Andrejem Babišem - nepodpoří váš návrh Lex Ukrajina 2 (7?), ve zkratce. Protože už nemám čas se tím zabývat do podrobností, tak ten hlavní zákon ponechám stranou. Čili to je ten zákon, který legitimně teď projednáváme a který jsme opravdu projednávali v legislativním procesu - jak se říká, ať se nám to líbí, nebo ne - určitým standardem. Takže si myslím, že tam vyjádříme svoji vůli nebo nevůli ho přijmout hlasováním.

Připomínky v mém projevu tedy soustředím na ty dva přílepky. Tady s panem kolegou, předsedou ústavně-právního výboru, také právníkem, Radkem Vondráčkem, naprosto souhlasím. A tímto tedy polemizuji i s vaším závěrem, že to nejsou přílepky. Jsou to přílepky, protože opravdu se budu těšit na odpověď, kterou zřejmě uslyším nejenom já, ale i ti, kteří už se přede mnou ptali na položenou otázku, jak si vysvětlujete návaznost a souvislost toho pozměňovacího návrhu vašeho, který přijal bezpečnostní výbor? Vidím tady předsedu bezpečnostního výboru, takže určitě by mě zajímalo, za jakých okolností byl ten návrh přijat, protože to bylo usnesení 172 z vaší 46. schůze z 5. září 2024, kdy po vystoupení vašem, pane ministře, a po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru Martina Exnera a po obecné a podrobné rozpravě jste vyslovili souhlas s tím podle mého názoru diskriminujícím návrhem a přílepkem, kterým se vlastně stává, dovolte mi tuto zkratku občanů, kteří mají ruské státní občanství, občané druhé kategorie se z nich stávají.

Tady byla silnější slova použita o kolektivní vině s určitou nadsázkou. A to bych hrozně ráda teda slyšela, v čem vidíte tu souvislost? Protože pokud řeknete ano, je tady souvislost, tak s ohledem na to, o čem ten hlavní zákon pojednává, tak teď tady bude trochu dramatický výraz. Tak je to odplata. Je to msta, je to revanš. Je to něco absolutně v právním státě nepřípustného. Vy nemůžete spojit zákon, který má chránit napadenou zemi, a my všichni jsme vyjádřili, a to bylo v tom úvodním projevu velmi zřetelně patrné, svoji podporu přepadené Ukrajině, a současně jenom kvůli tomu, že tady existují nějaká bezpečnostní rizika. Já už jsem vám to říkala v prvním projevu, pane ministře, byla jsem také ministryni. Za sebou máte také silovou ministryni, ministryni obrany, všichni vám řeknou, všichni ministři současní i minulí, že zpravodajské služby jsou výborným nástrojem a služebníkem. Nikdy nemůžou být pánem.

Nechci používat příměr, co se stane, když se stane někdo, kdo je ve zpravodajských službách, potom opravdu tím pánem. Čili vy je musíte poslouchat, vy využíváte jejich služeb, ale nesmíte si nechávat diktovat, že v rámci usnadnění své práce mezi 40 tisíci občany, kteří mají ruské státní občanství, je několik, 10, 100, 5 agentů, tak ty ostatní vystavíte rizikům, o kterých tady hovořil třeba Radek Koten, to, že se dostanou okamžitě tím, jak podle toho návrhu vašeho vyjádří svoji žádost o zbavení ruského občanství do hledáčku právě těch zpravodajských služeb ruských. To, že se nebudou moci vrátit domů bez rizika, že se zase vrátí nazpátek? To, že už se nedostanou ke svým majetkům, pokud vůbec tam nějak je mají ještě v této době? Asi ano, zatím jsou ruští státní občané. Velká řada z nich tady pracuje ve vysoce kvalifikovaných pozicích.

Slyšeli jsme to, jsou to lékaři, jsou to podnikatelé, je ich velká řada, obrátili se na nás při slyšení, dali petici na petičním výboře, kterou jsme se velmi podrobně zabývali.

Pane ministře, řekněte nám všem tady a řekněte to naší veřejnosti jasně, jaká je souvislost mezi lex Ukrajina II, která má chránit Ukrajince, kteří uprchli - říkám má, ona ve skutečnosti je zneužívaná, a právě proto máme problém zvednout pro ni ruku. Ale podle vaší důvodové zprávy má prodloužit ochranu Ukrajinců, kteří uprchli před válkou, zejména teda by to měly být ženy a děti, ne bojeschopní muži, a jsou na našem území, s něčím takovým, jako je návrh, který nutí ty, kteří nesouhlasí s ruským režimem, který přepadl Ukrajinu, k tomu, aby se vzdali ruského státního občanství a tím ohrozili sebe, své blízké, své majetky a dostali se na listinu nepřátelských živlů. A to všichni víme.

Takže tady bych viděla ten přílepek jako jasný, pokud nám teď nevysvětlíte, jaká je souvislost. A můj kolega, pan poslanec Patrik Nacher, se ptal, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, on se mě ptal neformálně, zeptá se vás ještě také formálně, jaký vidíte rozdíl mezi kolektivní vinou, kterou jsme si v minulosti praktik už jednou vyzkoušeli a která neslavně skončila, a tím, co teď se snažíte udělat vy.

A aby to nevypadalo, že jsem taková nějaká moc zaujatá, dělám tady advokáta někomu, nemám na to ten puvoár, tak víte, že jsem byla zmocněnkyní vlády pro lidská práva a dneska se sejdu se stávající zmocněnkyni pro lidská práva a také se jí budu ptát, jestli jste se jí zeptal, jestli jste to s ní konzultoval. Protože přinejmenším vám tady píše, máte k dispozici tedy dopis veřejného ochránce práv a já teď přečtu, budu citovat se svolením předsedkyně výboru Asociace pro evropskou integraci, paní Olgo Buzenka, (?) která mi ho postoupila.

Vážená paní předsedkyně, obrátila jste se na veřejného ochránce práv, pana doktora Stanislava Křečka za Asociaci pro evropskou integraci ohledně plánované změny takzvaného lex Ukrajina. Podle ní by nově neměli mít občané Ruské federace možnost získat státní občanství České republiky, aniž by se předtím vzdali občanství Ruské federace. Veřejný ochránce práv mě pověřil, abych se ujal této záležitosti. Rád bych vás informoval, že v dané věci jsem se obrátil na ministra vnitra pana magistra bakaláře Víta Rakušana. Upozornil jsem ho na řadu problematických aspektů plánovaných pravidel pro žádosti Rusů o státní občanství České republiky. Navrhovaná úprava vyvolává řadu otázek v oblasti diskriminace, dodržení mezinárodních závazků, předcházení vzniku stateless, to znamená osoby bez státního občanství, dostatečnosti bezpečnostního prověřování, průběhu státo-občanského řízení či samotného procesu přijímání nové právní úpravy. Některé aspekty jste sama zmiňovala ve svém dopisu.

Požádal jsem ministra o odpovědi na mé otázky, protože mám aktuálně ve věci řadu nejasností, navrhovanou změnu jsem nedoporučil.

Vy jste mu odpověděl, že se nemusí bát, že je všechno v pořádku, že tady nejde o ruskou národnost, což by byla jasná diskriminace podle našeho ústavního pořádku, Listiny základních práv a svobod, Ústavy Evropské unie o základních právech a svobodách, ale pouze v uvozovkách o ruské státní občanství.

Takže, pane ministře, máte v této oblasti několik silných kritiků, kteří vás upozorňují na to, na co vás teď upozorním já na mikrofon a vy si na to vzpomenete. Pokud prosadíte tento přílepek, bude podána ústavní stížnost, nikoliv námi. To zase si nevím, ale nejsem si jistá, že nám (nesrozumitelné), protože si myslím, že tady bude řada dotčených občanů, na které dopadne to, že budou v podezření, že snad nevím z čeho, a proto budou podrobeni tomuto nedůstojnému režimu, jak získat české občanství.

Mimochodem na petičním výboru padla i otázka, co se stane, když oni tedy to svoje vyjádření dají a budou čekat na to, až milostivě jim Rusko pošle tu listinu, kterou vyžadujete, že už jsou zbaveni ruského občanství, a oni ještě to české nebudou mít. Tak ta odpověď zněla, že dostanou příslib, a na otázku, jak dlouho to bude trvat, tím se proviňujete právě proti tomu, že všechny země mají udělat všechno pro to, abychom neměli občany bez občanství, takže oni nebudou vědět, kdy byli zbaveni, a nebudou vědět, kdy dostanou, pokud dostanou české státní občanství. Dostanou jenom příslib. Já bych k takovému příslibu od Ministerstva vnitra nevěřila. Ale možná že ruští státní občané tomu věřit budou.

Takže já se vrátím k tomu původnímu, čím jsem začala. Já si myslím, že je třeba zvážit všechny tyhle kritické připomínky, a pokud opravdu pro to ostatní poslanci ve své většině zvednou ruku, tak se vsadím, že budou úspěšné ústavní stížnosti a že Ústavní soud zruší tuto část. Pokud ji nezruší, tak se tak na 99,9 %, já bych to udělala jako ruská státní občanka i jako neprávnička, tak se obrátí na štrasburský soud a tam si myslím, že uspějí určitě. Ale nechci si hrát na nějakou věštkyni z černé koule, tak tohohle nechme.

Já bych ukončila tenhle bod, který jsem měla tedy dlouhý, ale myslela jsem si, že aspoň toto řeknu jako určitou esenci, to podstatné, že opravdu buď je to msta, nebo je to odplata, nebo je to služba našim zpravodajským službám, kterých si já vážím, stejně jako vy, ale musíte je řídit, pane ministře, a ne poslouchat jen.

Takže ukončím to tím, že bych se tady chtěla zastat, přestože jsem si tady přečetla něco už jako reakci na to, co tady říkal pan poslanec Koten minule, a já s tím souzním, když kritizoval tento přílepek, a slyšela jsem a někde jsem už zaregistrovala, jak byli označováni obecně i konkrétně ti, kteří toto říkají, protože Rusko údajně stojí za snahami zabránit přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Větší nesmysl jsem neslyšela. A ještě jednou zopakuji, když bude chtít agent KGB se sem infiltrovat, tak vám přinese okamžitě potvrzení o tom, že nemá už ruské státní občanství, a vy mu dáte české občanství a on se infiltruje. To vůbec nedává logiku.

Takže já jenom tady chci říci, že pokud jde o pana poslance Kotena, a to, co tady četl, to stanovisko, tak bylo připraveno konzuly výboru proti válce antivoennyj komitet Rossii. Jeho zakladateli, dokonce i členy, jsou představitelé ruské opozice (Potlesk poslanců ANO.) Michail Chodorovski, Michail Kasjanov, Garri Kasparov, Vladimír Kara-Murza a další. Účast v téhle organizaci je v Rusku trestným činem podle § 480 nebo 280, nevím, ruského trestního zákoníku. A nedovedu si představit, že by někdo takový, jako je Chodorovski, opravdu podepsal něco, co by jakýmkoliv způsobem naznačovalo nebo podporovalo Rusko a jeho agresivní snahy. Takže tím končím tento bod.

Pane místopředsedo, smím se zeptat, jak dlouho ještě mohu hovořit, abych nepřekročila tu...? Protože já se teď chci přesunout k tomu druhému.

Děkuji. Tak já tady tenhle svazek, který měl původně být tak 30-35 minut, odložím a budu se věnovat tomu tisku, kde mně polichotilo, že jste říkal ve svém vystoupení, aspoň já jsem to tak chápala, že si pozorně poslechnete tedy ty argumenty, které se týkají § 318, to je ten další přílepek trestního zákoníku, a já bych vám tady - tedy myslím, že o přílepek jde úplně jednoznačně, protože důkaz jste nám přinesli sami v tom, že ve sněmovním tisku 861, jehož jsem zpravodajkou, mám ho nastudovaný a zítra ho budu přednášet, tak tam tento trestný čin je také obsažen, takže si myslím, že ten přílepek opravdu je přílepkem, protože ten už nemá vůbec nic společného s lex Ukrajina II, a je to činnost pro cizí moc, a to je opravdu už jako ulehčení asi zřejmě opět činnosti zpravodajských služeb. Je mi to líto, že to takhle musím říkat. Člověk se nerad dostává do hledáčku zpravodajských služeb, a proto já tady na mikrofon říkám, že si vážím jejich práce. Na druhé straně určitě nepotřebujete pana ministra vnitra, aby vám usnadňoval práci tímhle způsobem.

Ale my vám ji chceme usnadnit. A já tady můžu slíbit, protože jsme se o tom bavili, u nás v klubu, že pokud umožníte, abychom v rámci druhého čtení v ústavně-právním výboru, ale i mimo něj, tuto skutkovou podstatu upravili do podoby, která je důstojná trestního zákoníku. Ona teď důstojná není. Já vám hned budu prezentovat proč a přečtu vám ustanovení, jak vypadá správný trestný čin a jeho skutková podstata a co máme předloženo. A tam hned i neprávník pochopí, v čem je ten problém, který bohužel, já jsem si to ještě konzultovala, není legislativně technický. To prostě by takhle špatně napsáno zůstalo.

Takže ve sněmovním tisku 861 máte návrh na zakotvení nové skutkové podstaty trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je to tam trošku jinak možná zdůvodněné, jinak skutková podstata je stejná. Je stejná jako ten váš druhý pozměňovací návrh, ten, který jste tam vložili poté, co jste v tom prvním pozměňovacím návrhu, já se tedy dívám, to bylo z 18. 9. a pozdější návrh byl - měl jste tam dva pozměňovací návrhy se stejným obsahem, nicméně ten druhý je trošku lepší, protože ten první, ten už byl absolutně nepřijatelný z mnoha důvodů, o kterých asi nebudu mít možnost mluvit, a protože jste se od něj správně odpoutali tím dalším pozměňovacím návrhem, budu hovořit jenom o tom druhém pozměňovacím návrhu.

Takže nejdříve si řekneme, proč je tu špatně na první pohled a proč je to jasné každému i neprávníkovi. Trestní zákoník má obecnou část a zvláštní část. V té zvláštní části jsou zakotveny skutkové podstaty trestných činů, to znamená, je tam popsáno jednání, které musí být určité a jasné a konkrétní, které je ohroženo v případě, že se ho někdo dopustí trestem, který musí být také určitý, jasný a srozumitelný. A vždycky je to tak, začnu paragrafem 140 a nebudu teď, měla jsem podrobnější analýzu připravenu, vezmeme si jenom klasickou vraždu - paragraf 140 odst. 1, základní skutková podstata: Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na 10 až 18 let. A abychom byli blíže té problematice, o které teď hovoříme, tak si vezmeme paragraf 316 - vyzvědačství a opět odst. 1: Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu, jejíž zneužití může vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost a tak dále s cílem vyzradit ji cizí moci, a teď jsou tam další, tomu se říká alinea, další způsoby chování, ty nebudu číst, protože mám jenom 15 minut, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

A teď si přečteme, jak máte vy definovánu tu skutkovou podstatu. Takhle jsou všechny trestné činy bez výjimky v trestním zákoníku. Kdo by tomu nevěřil, mám tady ten kodex a můžete si ho přečíst. A vy začínáte: Neoprávněná činnost pro cizí moc, paragraf 318a. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude potrestán, a teď tady máte výčet těch jednání. Vy obracíte úplně logický systém, tak jak je koncipován trestní zákoník. Takže já nevěřím tomu, že by vám to psala... Za prvé vám nevěřím, že byste to nechal zkontrolovat někým, kdo zná trestní právo. Nevěřím tomu, že legislativa vašeho rezortu Ministerstva vnitra by vám tohle pustila. Nevěřím tomu, že jste to konzultoval s panem ministrem Blažkem, protože toto není legislativně technická úprava, musíte tam změnit i ty formulace, nestačí to jenom přehodit a čili i legislativní odbor vám tohle jako legislativně technickou úpravu nevezme, protože jste tvrdil, že nějaké technikálie. To nejsou technikálie! A to jdu tedy od toho, co může být každému laikovi zřejmé, že je to špatně napsáno a že my to snadno, snadno v rámci projednání ústavně-právního výboru opravíme pozměňovacím návrhem, který s vámi prokonzultujeme.

A protože chceme usnadnit zpravodajským službám, my jim nechceme usnadnit tím, že 40 tisíc lidí tady bude podrobeno nějakému strašnému režimu, ale klidně jim usnadníme tím, že tam budou mít teda, když jim nestačí vyzvědačství, když jim nestačí ohrožení utajovaných informací, § 316, 317, já jim udělám když tak přednášku, jak by to mohli v rámci souběhu stíhat, ohrožení utajované informace z nedbalosti, pak bych to ještě zkombinovala s dvěma trestnými činy v případě potřeby. Když jim to nestačí a chtějí to mít jako na stříbrném podnose, byť tedy tím pádem to musí být konkrétnější, a hned řeknu proč, tak jim to pomůžeme udělat v rámci druhého čtení v ústavně-právním výboru tak, že tam budete mít tento trestný čin, ale každý bude vědět, čeho se smí a čeho se nesmí dopustit, aniž by se ohrozil, že bude tedy trestně postižitelný.

Vy tady píšete neoprávněná činnost pro cizí moc, a teď tady máte a) b), c) a speciálně v tom odst. 1. písm. b), mimochodem, také je to - a já už nemám teď čas citovat vám, co vám napsal Nejvyšší soud jako připomínky, kdy v podstatě tady právě upozorňuje, že to je velmi komplikované, respektive velmi kontroverzní ustanovení. Tak vy píšete: Ten, kdo naruší svrchovanost České republiky tím, že na jejím území pro cizí moc sleduje jiného zpravodajskými prostředky.

Já když jsem si to četla, protože jsem byla tím také samozřejmě zaskočená, protože jsme to neměli v ústavně-právním výboru, a četla jsem to tedy - tam to budeme také upravovat v tom návrhu, předpokládám, tam je víc takových sporných míst, ale chceme být vstřícní, chceme ten trestní zákoník posunout, víme, že jsou přeplněné věznice a myslíme si, že skutečně není na místě, abychom dělali obstrukce u tak důležité novely, ale chceme si říct svoje k ní, ale určitě víme, že je tam řada i dalších důležitých tisků zítra.

Takže vy tam máte zpravodajské prostředky a já jsem okamžitě hledala, protože mě to necinklo a říkám zpravodajské prostředky, tak ty nemáme v trestním zákoníku, kde je máme? Já jsem je nenašla v legislativě. Zpravodajskou techniku jsem našla, zpravodajské prostředky ne. Takže to je, myslím, v BISce a ve vojenský. Ještě ve dvou předpisech jsou zpravodajské i zpravodajská technika.

Takže ty zpravodajské prostředky jsem zadala svému asistentovi, což je mladý advokát, který umí na rozdíl ode mě velmi rychle hledat i v judikatuře tuzemské i mezinárodní, evropské, a ten mně potom řekl, a doufám, že to správně našel, že ani naše judikatura s tím nepracuje.

Čili jinými slovy, vy, pane ministře, mě když tak, prosím, poučte. Nikdy člověk nemůže být všeználek. Já se ráda nechám poučit. Jak budete teda vykládat, co je to zpravodajský prostředek, o co se budete opírat, pokud budete respektovat zásadu, která je striktní v celém trestním právu, ne v civilu, ale v trestním právu, zákaz analogie. Pamatujete si, jak jsme přijímali nové skutkové podstaty, když jsme nemohli postihovat dotační podvody, i když jsme měli podvody? Zákaz analogie. Čili podle čeho budete postihovat? Jak já jako občanka, která nejsem právnička, nevím, co to je, si přečtu teď cizí moc, nevím, zpravodajské prostředky, nevím, já jsem jich pět takových vágních, přesně, jak vám to tady píšou v tom stanovisku Nejvyššího soudu, teda ty píšou zase ještě další, které tady nemám už čas zmiňovat, čili na tomto třeba příkladu zpravodajské prostředky si, prosím, demonstrujme, jak já v klidu budu moct spát když je tady vlastně ohrožení, že když budu sbírat informace, které nejsou ani utajované, takže to už opravdu pomáháme našim zpravodajským službám, a které se týkají obecně prospěšných zařízení, věznic, nemocnic a nevím čeho všeho, teď mě nenapadá. Obecně prospěšný může být i sportovní stadion, a řeknu je někomu, u koho se posléze ukáže, že je agentem, já o tom vůbec nevím, tam bude těžké ten úmysl teda prokázat, doufám, aspoň to, a nějakými zpravodajskými prostředky, o kterých taky nevím, co to teda je, a já budu trestně postižitelná. No, jestli je to takto, jak se to dá vykládat, trestní právo nepřipouští "dá se vykládat", trestní právo musí být, a proto já ho mám ráda, ano, ano, ne, ne, protože jde o hrdla a statky.

A já se obávám, abychom nepřekročili tu hranici, kterou stanoví právní stát, a máte to i v Ústavě, že pouze zákon, pokud jde o trestní právo, jednoznačně stanoví, co je to trestný čin a jaký druh trestu za to lze uložit.

Takže to bychom se dopustili možná i nějakého ústavního prohřešku. Nechci tak daleko chodit, k tomu bych musela ještě další výklad. Já jsem to omezila, já se zeptám teď ještě, protože tady bych mohla mít nějaké shrnutí, kolik mám minut.

Takže k tomu trestnému činu můžu ještě dodat, aby jasně tady zaznělo na mikrofon, stejně tak jako, a teď hovořím za své kolegyně a kolegy, se kterými jsem to diskutovala a se kterými jsme vedli i debaty v této souvislosti, která možná - nevím, jestli to připustíte, pane ministře - vedla i k tomu, že jste tento naprosto jasný přílepek dodal do toho lex Ukrajina, tak která vás vedla tedy k tomu závěru, že jste ho nakonec tam podal, tak my jsme o tom diskutovali ve světle toho, zda ta pozdně předložená reforma trestní politiky, to znamená sněmovní tisk 861, který také obsahuje tuto novou skutkovou podstatu trestného činu, tak zda je pro nás akceptovatelná, protože jak pan ministr Blažek ví, a i to řekl, k tomu už potřebuje i tu opoziční menšinu, protože se dostal do časových kleští a pokud my si, což je úplně jasné, když jde o reformu, požádáme zítra o 90 dní, tak už teda to bude mít mezi prvním a druhým čtením, abychom právě mohli připravit řadu - ono tam jde i o jiné skutkové podstaty, kde máme své problémy - řadu pozměňovacích návrhů a nemáme legislativní odbor jako vy, no tak logicky dojde k tomu, že už tu reformu neschválíte, když nebudete nás mít na naší (své?) straně.

Takže já vám tady na mikrofon, protože už mám jenom půl minuty, mohu slíbit jednu věc, že pokud tento legislativní zmetek stáhnete, tak my vám ho opravíme v podobě, která je důstojná, akceptovatelná a právně nezávadná v rámci sněmovního tisku 861, který se bude zítra projednávat v prvním čtení.

Děkuji.