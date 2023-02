Válková (ANO): Posiluje to právní jistotu a důvěru v to soudní řízení jako takové

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Ani já nebudu příliš zacházet do podrobností. My jsme si to na ústavně-právním výboru projednali dostatečně zevrubně a já bych se jenom zastavila u několika věcí, které tady ještě nezazněly. Myslím si, že je důležité hlavně si uvědomit, že tímto pozměňovacím návrhem, respektive tímto novelizačním bodem, touto novelizací my umožňujeme, aby správní orgán i lépe účastníkům řízení vysvětlil z hlediska své odborné kompetence důvody, které ho vedly k tomu či onomu odbornému stanovisku a například ke zrušení nebo k jinému rozhodnutí, čímž si myslím, že to částečně i posiluje právní jistotu a důvěru v to soudní řízení jako takové. To si myslím, že tady nezaznělo, a i proto se například posiluje postavení toho správního orgánu nejenom pro ta řízení řádná, ale i pro řízení o mimořádných opravných prostředcích.

A také soudu se ukládá povinnost, což by vlastně nemuselo být, to by mělo být automatické, ale tady je to výslovně uložené, že se musí ve svém odůvodnění rozsudku vypořádat i s důvody pro zrušení rozhodnutí, které přijal. Myslím si, že pan zpravodaj tím pozměňovacím návrhem také posunul tu materii určitým směrem, který nám předkladatelům nevadí. Pan doktor Haas, který právě přichází, což jsme rádi, jako za předkladatele tohoto návrhu, v rámci diskuse, která proběhla na ústavně-právním výboru, upozornil právě na některé slabiny toho návrhu, tohle je už asi třetí nebo čtvrtá verze, kterou jsme připravili. A my jsme myslím mu celkem věcně oponovali v tom smyslu, že nedochází k nějakému nevyváženému postavení ve prospěch, jak už tady řekl můj předřečník, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan poslanec Nacher, ve prospěch toho spotřebitele.

To byla diskuse, která nás trošku brzdila, protože samozřejmě pan poslanec Nacher, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, je známý jako velký obhájce spotřebitelů a ono to potom... Ale já bych se k tomu asi nepřipojila, to by mě nepřemluvil. A myslím si, můžu s dobrým svědomím a vědomím říci, že nedochází k tomu vychýlení jednostrannému ve prospěch spotřebitele. Jinak, když se podíváte na ten vlastní text, to je tak jednoduchá legislativní změna, která v podstatě v praxi jenom zlepší to soudní řízení, aniž by tím systémem nějak zamávala a aniž by se došlo k něčemu, čeho by se měl kdokoliv z účastníků, nebo natož pak soud obávat. Protože některá ta vystoupení mě docela překvapila na tom ústavně-právním výboru. Nerozumím jim dosud. Myslím si, že byly spíše uplatněny z hlediska neprostudování si důkladně toho návrhu, protože doufám také, že bude přijat. Pokud bude přijat, tak se žádná velká reforma nekoná.

Je to jenom signál, že zlepšujeme a dáváme větší prostor pro odborná vyjádření nezávislých správních orgánů a nezávislých institucí, které mají možnost tím ovlivnit v tom nejlepším smyslu slova, výsledek soudního řízení. Takže samozřejmě stejně jako hlavní předkladatel, pan poslanec Patrik Nacher, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, se přimlouvám za vaše hlasování ve prospěch tohoto návrhu, ale současně upozorňuji, že žádná veliká reforma se tím konat nebude. Děkuji.

