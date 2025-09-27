Vele (ODS): Strážníci konali rychle a správně

V mediálním prostoru se objevilo video, zobrazující incident mezi skupinou bezdomovců v neděli 21. září v podvečer. U něj se objevily také komentáře k činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou. S podobnými komentáři zásadně nesouhlasím, říká jablonecký primátor Miloš Vele.
Hlídka strážníků dorazila na místo incidentu 21. 9. bezprostředně po hlášení o konzumaci alkoholu, které došlo na dispečink Městské policie Jablonec nad Nisou v 18:20 hodin. Čtyři minuty po prvním ohlášení přišlo druhé, tentokrát o fyzickém násilí ve skupině. Strážníci na místě zmapovali situaci, poskytli první pomoc zraněné ženě a zavolali záchranku. Oba podezřelé podle zákona omezili na svobodě a přesně podle zákona přivolali Policii ČR.
Hlídka Městské policie Jablonec n. Nisou odvedla naprosto bezchybnou práci, jejich postup se dá považovat za učebnicový příklad toho, jak důsledně a pečlivě má hlídka na místě oznámení postupovat. Proto nemohu souhlasit s tím, že práce městské policie byla špatná. Naopak, ředitel MP provedl interní šetření a na jeho základě jsme oba dospěli k závěru, že strážnici jednali rychle a správně.
Nyní celý případ šetří policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví. Vzhledem k této skutečnosti další informace k celému případu, který šetří státní policie, nebudeme podávat.
