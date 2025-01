Venhoda (ANO): Výsledek hospodaření je ostuda, podle vlády bombastický úspěch

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Vážený pane Zahradil, až do této vlády jsem byl voličem ODS a tak jako i někteří kolegové, kteří mají podobný názor, se zamýšlím nad tím co vlastně ODS dnes je... Říká se že podle ovoce se pozná strom a mě jde mráz po zádech, co jsme to proboha zvolili. Vy jste taková "konservativní tvář" ODS, snad...

