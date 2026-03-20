Vereš (ANO): Ostrava o víkendu pootevře dveře do tajuplných štol

Ostrava o víkendu pootevře dveře do tajuplných štol, hradního pekla i pohnuté historie našeho regionu – můžete prozkoumat útroby přehrad, nechat se „přibafnout“ čerty nebo se projít městem ve stopách literárních hrdinů. Kterým směrem se vydáte vy?
Den otevřených dveří Povodí Odry vám v sobotu 21. března umožní navštívit běžně nepřístupná místa, jako jsou vnitřní prostory přehrad Šance, Kružberk či Žermanice. V Ostravě na ulici Varenská můžete nahlédnout na vodohospodářský dispečink a do laboratoří, které navíc nabízejí slevu na rozbor vody. Brány technických unikátů jsou otevřeny od 9:00 do 15:00 a vstup je zdarma.
Pekelný hrad na Slezské ovládnou v sobotu 21. března od 10:00 do 17:00 čerti a pekelná zábava pro celou rodinu. V autentických prostorách hradního areálu si vyzkoušíte tvořivé dílny, čertovskou kovárnu nebo zábavné hry pro malé odvážlivce. Vstupné do hradního podsvětí je 150 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti a seniory.
Po stopách Šikmého kostela se můžete vydat v neděli 22. března a zažít Ostravu očima hrdinů Karin Lednické. Bezbariérová trasa začíná v 10:00 na Smetanově náměstí, trvá zhruba 120 minut a se vstupenkou za 120 Kč získáte navíc bonusové zvýhodněné vstupné na Vyhlídkovou věž Nové radnice. Nezapomeňte si místo rezervovat včas!
Mgr. Richard Vereš
