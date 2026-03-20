Vereš (ANO): Ostrava o víkendu pootevře dveře do tajuplných štol

20.03.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Akcím v Ostravě.

Foto: Daniela Černá
Popisek: Ministryně Věra Jourová a Richard Vereš, předseda oblastní organizace ANO Ostrava

Ostrava o víkendu pootevře dveře do tajuplných štol, hradního pekla i pohnuté historie našeho regionu – můžete prozkoumat útroby přehrad, nechat se „přibafnout“ čerty nebo se projít městem ve stopách literárních hrdinů. Kterým směrem se vydáte vy?

Den otevřených dveří Povodí Odry vám v sobotu 21. března umožní navštívit běžně nepřístupná místa, jako jsou vnitřní prostory přehrad Šance, Kružberk či Žermanice. V Ostravě na ulici Varenská můžete nahlédnout na vodohospodářský dispečink a do laboratoří, které navíc nabízejí slevu na rozbor vody. Brány technických unikátů jsou otevřeny od 9:00 do 15:00 a vstup je zdarma.

Pekelný hrad na Slezské ovládnou v sobotu 21. března od 10:00 do 17:00 čerti a pekelná zábava pro celou rodinu. V autentických prostorách hradního areálu si vyzkoušíte tvořivé dílny, čertovskou kovárnu nebo zábavné hry pro malé odvážlivce. Vstupné do hradního podsvětí je 150 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti a seniory.

Po stopách Šikmého kostela se můžete vydat v neděli 22. března a zažít Ostravu očima hrdinů Karin Lednické. Bezbariérová trasa začíná v 10:00 na Smetanově náměstí, trvá zhruba 120 minut a se vstupenkou za 120 Kč získáte navíc bonusové zvýhodněné vstupné na Vyhlídkovou věž Nové radnice. Nezapomeňte si místo rezervovat včas!

Mgr. Richard Vereš

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
Zdraví

Vy řešíte, jak se mají lidé lépe starat o zdraví, ale myslíte, že je to v dnešní hektické době dost dobře možné? Já třeba při starostech o rodinu nevím, kde mi hlava stojí. Druhá věc, kde třeba na sportovní aktivity, ať již pro sebe nebo pro děti brát peníze, když je vše tak drahé? Ano, dospělý si m...

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

