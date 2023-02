Vích (SPD): Nesmysly z EU. Vláda činí vše, aby se občanům žilo hůř

reklama

K tomu je třeba poznamenat, že Česká republika ten konflikt ani nerozpoutala ani nemá páky, jak ho sama ukončit. Není to naše válka. Je to válka mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Tak proč bychom měli nést velkou část nákladů na jejím pokračování? To mě není jasné. Přitom i země jako Francie, Německo nebo ještě víc Rakousko jsou v tomhle ohledu dost zdrženlivé a jednají většinou až po zřetelném nátlaku ze zámoří, od Velké Británie a po naléhavých prosbách z Ukrajiny. K ukončení konfliktu to ale nevede, spíš se ten konflikt prodlužuje a už několikrát hrozilo jeho rozšíření (viz dvě rakety do Polska z Ukrajiny, přelet raket přes Rumunsko, které to nepotvrdilo, nebo děsivá možnost porušení celistvosti jaderné elektrárny). Takže teď je upřena veškerá pozornost médií tímto směrem. V Evropské unii sice dochází k přeformátování politického významu jednotlivých zemí, ale bruselští úředníci dál vymýšlí, jak nám znepříjemnit život. Přitom moc se nehovoří o těch korupčních kauzách ve špičkách EU, luxusních výletech a apartmánech předsedkyně EP Roberty Metsola, které vyšetřuje OLAF, atp. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18046 lidí

The best of nejšílenějších nápadů Evropské unie z poslední doby opravdu stojí za bližší pozornost. Od roku 2027 zakázat výrobu automobilů se spalovacími motory. Zavedení EURO 7 od roku 2025, po kterých nutně skončí výroba Škody Kodiaq a Fabia. Emisní povolenky od roku 2027 i na vytápění v domech a bytech. Emisní povolenky od 2027 na osobní dopravu. Podotýkám, že tohle se „povedlo úspěšnému předsednictví" Fialovy vlády Evropské unii. Hůř už to pro ČR asi nešlo, jinak by to jistě vyjednali. Vcelku Vám to říká, že je to šikana těch, co by chtěli jezdit vlastním vozem. Buď na něj nebudou mít, ceny elektromobilů jsou zkrátka příliš vysoké pro účely masového zavedení jako náhrady současných automobilů. Nebo nikam daleko neujedou, a navíc budou stále řešit problémy s nabíjením.

Ohledně vytápění bydlení jsou emisní povolenky jasným poškozením států, kde je třeba na podzim, v zimě a na jaře topit. Jižním státům to může být vcelku jedno, ale České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu by to být jedno nemělo. Minimálně tyhle státy prostě potřebují pořádné vytápění v domovech i firmách. Jak to dopadalo letos, kdy se teploty vytápění snižovaly, jsme viděli. Spousta nemocných lidí a léků byl zásadní nedostatek. A ministr zdravotnictví Válek se lidem vysmíval a doporučoval obvolat "sto lékáren", předsedkyně Sněmovny zase doporučovala "dva svetry". Tedy nehorázné a necitlivé výroky z řad pětikoalice.

Nyní Evropská unie přichází s dalším nepříjemným nápadem, aneb digitalizací občanek, což má být součástí digitálních peněženek od roku 2025 (nařízení eIDAS). A to se raději ani nedívejme, co chystají na rok 2035, kdy má být Agenda 2023 završena směrem k uhlíkové neutralitě. To už Evropa nebude příliš obyvatelný kontinent. To už budou mít nová auta pouze vyvolení a ostatní si budou hýčkat své 15+ let staré vozy, jako na Kubě.

Nicméně ty nejhorší věci mají startovat mezi roky 2025 a 2027. Řešení je jednoduché, nebýt jako Česká republika členem Evropské unie. Vystupování sice podle článku 50 trvá dva roky, ale jde to. A kdyby to nešlo a Evropská unie to blokovala, jistě by šlo postupovat standardně podle mezinárodního práva, protože Česká republika neztratila subjektivitu v mezinárodních vztazích ani vstupem do EU. Kdybychom chtěli stihnout v době účinnosti těch největších šíleností už v EU nebýt (2027) nebo alespoň být už "u východu z EU", jasně se nabízí ve volbách na podzim roku 2025 do Poslanecké sněmovny masově volit hnutí Svoboda a přímá demokracie, které má v programu celostátní referendum bez omezení těch nejpalčivějších otázek. Tedy třeba i členství v EU. Navíc referendum o setrvání v EU se dá vyvolat vcelku jednoduchým ústavním zákonem zrcadlovým k tomu, když jsme do EU vstupovali. Ústavní většina je hodně hlasů, bohužel jak pětikoalice, tak hnutí ANO jsou oddanými fanoušky členství v EU. Tedy by to musela být změna zastoupení v Poslanecké sněmovně opravdu přelomová.

Naštěstí vláda pětikoalice každý den pilně pracuje na tom naštvat co nejvíc voličských skupin. Jen v poslední době se vydala šikanovat OSVČ, důchodce i ty pracující, kteří teprve na důchod odvádějí a doufají, že nějaký dostanou. Plus k tomu přidali ženy, které by chtěly jít na mateřskou a následně rodičovskou. Studentům už před časem zkrátili zvýhodněné jízdné (spolu se seniory). Tedy už jim zbývá jen velmi málo sociálních skupin, které přímo „nepotýrali”. Tím prodlužováním odchodu do důchodu ale zvládnou naštvat už všechny, minimálně od středního věku. Tedy odvádíte celý život svoje těžce vydělané peníze, za které Vám slíbili, že nakonec dostanete důchod, ale nakonec ten věk odchodu do důchodu tak posunují, že se ho ani nemusíte dožít. A pokud ano, bude ta doba Vašeho stáří, než Vám důchod začnou vyplácet prostě strašná a ponižující. Důchodová reforma, která by převzala tento princip, může být pro tuto vládu politicky zničující.

Tato pětikoalice tedy dělá vše proto, aby vlastní voliče naštvala a příští volby nevyhrála. Zato se ožebračováním Čechů, Moravanů a Slezanů zavděčuje svým zahraničním podporovatelům co jí síly stačí. To opravdu chcete?

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

