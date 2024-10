Vích (SPD): Oprávněné protesty zdravotníků – odvolat ministra Válka

Praktičtí lékaři vyhlásili na 29. a 30. října protest. V tyto dny by měla být uzavřena většina jejich ordinací. Protest je projevem nespokojenosti organizací praktických lékařů a ambulantních specialistů s podobou úhrad lékařské péče na příští rok. S těmito kroky ze strany lékařů souhlasím a podporuji je.

Obě skupiny lékařů si stěžují, že je pro ně bez navýšení úhrad zachování stávajícího rozsahu péče při trvale rostoucí inflaci neudržitelné a že kvalita a dostupnost jimi poskytované lékařské péče, pokud se nic nezmění, bude pro občany postupně výrazně horší než dnes. Svým protestem tak chtějí praktičtí lékaři a ambulantní specialisté upozornit na neudržitelnost současného stavu.

Podporu ambulantním lékařům v jejich protestní akci vyjádřila i Česká lékařská komora a lékařské a zdravotnické odbory. Tyto organizace se zase s ministrem zdravotnictví Válkem (TOP 09) dosud neshodly na tom, jak má vypadat nový zákon sjednocující odměny zdravotníků. Ministr zdravotnictví Válek ve své funkci opakovaně selhává, tři roky již trvá nedostatek základních léků a zvyšuje se nedostupnost lékařské péče.

Milion českých občanů nemá svého stálého praktického lékaře a na polovině území státu jsou velké problémy s dostupností dětských lékařů. Hnutí SPD přitom opakovaně apeluje na premiéra Fialu, aby neschopného ministra zdravotnictví Válka odvolal a aby odvrátil riziko uzavření lékařských ordinací. Zdravotnictví je veřejnou službou, kterou si všichni občané platí formou povinného pojištění a vláda musí zajistit trvalou dostupnost zdravotní péče na celém území ČR.

Odebrání 14 miliard korun ze zdravotnictví

A co ještě se stalo za dobu působení ministra Válka na Ministerstvu zdravotnictví? Snížení plateb státu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard korun (prohlasovala vládní koalice v roce 2022). Jde o platby státu pojišťovnám za státní pojištěnce, tedy za důchodce, děti, studenty, matky na mateřské a nezaměstnané. To znamená snížilo se množství peněz ve zdravotnictví.

Nedostatek léků

Další kauzou byl nedostatek některých léků, zejména sirupů na horečku pro děti a antibiotik, zrovna v době časté nemocnosti. Nedávno zde byla kauza zrušení úhrady amalgámových plomb zdarma, iniciativa ze strany EU. Až když se zdvihly zásadní protesty z řad opozice a české veřejnosti vůbec, najednou se našlo řešení v podobě úhrady určitého typu bílých plomb. Ale zase, ministr Válek byl nadále klidný i když hrozilo, že větší množství zejména nízkopříjmových občanů ČR se ocitne v situaci bez spravených zubů, protože na ceny v zubních ordinacích prostě nemají.

Nehumánní přesčasy hlavně mladých lékařů a lékařek

Podobně nezúčastněně se ministr Válek tvářil během loňského vygradování problému s přesčasy, který nejvíce trápil zejména mladé lékaře a lékařky. Problém je hlavně v tom, že lékař před atestací a po atestaci má úplně jiná práva a možnosti. Legislativní změny, které tehdejší protesty ukončily, ale nakonec problém jen odsunuly na později. A nyní to ve zdravotnictví opět začíná vřít. Nápady na zavedení připojištění a podobně se zase nelíbí velké části voličů.

Oblast zdravotnictví samozřejmě je složitou a je v ní řada protichůdných zájmů. Ale důležité je zachovat dostatečný rozpočet a nevylepšovat z peněz na zdravotnictví celkový státní rozpočet. Ten má letos tak strašný schodek, 3,334 bilionu korun. Zvýšil se o bilion jen za vlády Petra Fialy. To je zase další smutný rekord. O to větší může být tendence omezovat služby státu občanům, i včetně zdravotnictví. A to by bylo velmi špatně. Šetřit se má na zbytných výdajích, vláda Petra Fialy se ale o revizi výdajů tekoucích přes ministerstva do soukromého sektoru formou různých grantů, příspěvků, outsourcování služeb státu, mimo jiné neziskovým organizacím, ani nepustila. A přitom tam je třeba začít. Tato vláda není vládou odborníků a měla by skončit.