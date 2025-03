Vondra (ODS): My nemáme karty v ruce

Západ a Amerika už nemají sílu, aby všechno řešily samy. Souvisí to s redistribucí moci, vzestupem Číny a Indie. V mocenské politice často nerozhodují pravidla, ale vliv a síla, ekonomická i vojenská.

Jak říká Tomáš Pojar, prachy a zbraně. Pro Česko to není nic dobrého, protože my nemáme karty v ruce. Není to příznivé ani po Evropskou unii, protože ta je postavena na pravidlech, neumí se chovat imperiálně a není jednoduché, aby se to při stávající konstrukci naučila.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



