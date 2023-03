Vondra (ODS): Statisícové dodatečné náklady nebudou schopni občané zvládnout

reklama

Europoslanci v úterý schválili významné změny týkající se budov. Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země. Revize směrnice o energetické náročnosti budov je součástí balíčku „Fit for 55“, který stanoví vizi dosáhnout postupnými kroky do roku 2050 nulových emisí.

To bude pro většinu majitelů domů znamenalo nutnost realizovat poměrně rozsáhlou rekonstrukci. Podle Evropským parlamentem schválené směrnice tak musejí do roku 2030 projít rekonstrukcí všechny budovy, které mají energetickou náročnost F, a G. Do roku 2033 projdou rekonstrukcí také budovy s náročností E.

Nově postavené budovy pak musí být od roku 2028 (veřejné) resp. 2030 (všechny) plně bezemisní. Pokud by se tak nestalo, může stát majiteli nemovitosti uložit pokutu. Všechny země EU budou muset zajistit, aby se ustoupilo od používání fosilních paliv v systémech vytápění u nových budov a budov, které procházejí význačnou renovací. Fosilní zdroje by měly být zcela vyřazeny do roku 2035.

Europoslanecký klub ODS hlasoval proti.

Statisícové dodatečné náklady na bytovou jednotku nebudou schopni běžní občané zvládnout. Tlak Evropské komise přizpůsobit veškerý život klimatické záchraně lidstva je zkrátka příliš velký - ceny energií jsou historicky vysoko, některé materiály mají na trhu výpadek, jiné jsou předražené.

Časové lhůty jsou zcela nereálné.

Přesné parametry směrnice ještě nejsou jasné, nyní musí rozumné vlády zabojovat s Evropskou komisí a europarlamentem o co nejlepší výsledek.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



