Vondráček (ANO): Pane Michálku, vám se stýská po opozici. Nebojte, dočkáte se

Děkuji. Já jsem se takhle při pátku přihlásil k faktické poznámce, když tady pan předseda Michálek ukazoval ty novinové titulky, a říkám si, kdybych já mu měl ukazovat všechny ty titulky proti panu Babišovi v těchhle médiích, tak bych si musel přivézt rudl a asi by to nestačilo. Ale pak mě stejně překonal zbytek toho vystoupení a také si myslím, že se panu kolegovi stýská po opozici. A myslím si, že když něco člověk opravdu chce, myslí si na to a jde si za tím, tak se mu ta přání určitě splní. (Smích poslanců ANO 2011.)

Já jenom tady ukážu jeden titulek: Pirát zkomplikoval snahu starostů, aby je minula majetková přiznání. Prostě my už jsme to tady zažili. Zase si pan kolega Jakub Michálek dá nějaký pozměňovací návrh a v podstatě tím zazdí úplně jiný zákon. Já tady mám ty tisky vedle sebe. Ten tenčí, to je ten původní zákon, se kterým nemá v zásadě opozice nějaký problém, protože my všichni víme, a píše se to v té odůvodňovací zprávě, že tam trpí ta organizace určitým deficitem, a toto říkají velmi diplomaticky v té odůvodňovací zprávě, ale tohle na to navazuje. A nezlobte se, pane kolego, já s vámi nesouhlasím, materiálně to spolu vůbec nesouvisí. Dokonce, když jste to samé dal do tisku 110, tak vám tam i vláda napsala, že to příliš nesouvisí a že střet zájmů je jiná tematika. Stejně tak vám tam vláda napsala, že nejsou zváženy finanční dopady. To je to, co říkala paní kolegyně Ožanová. A to tam psala vláda u stodesítky, a to bylo v podstatě nemlich to samé. Přátelé, prostřednictvím předsedajícího, předsedové ostatních koaličních poslaneckých klubů, opravdu si neumíte srovnat jednoho Piráta? Opravdu nejste schopni se domluvit? Opravdu musíme ztrácet celý jednací den v době, kdy si tady pan ministr Šalomoun stěžuje, kolik evropských předpisů nebylo přijato? (Upozornění na čas.) Tady to čteme v novinách. Tak nemohli jsme raději dneska dělat něco rozumného? Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



