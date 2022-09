Vondráček (ANO): Pane premiére, upusťte od mimořádného projevu týden před volbami

reklama

Já bych rád zareagoval faktickou poznámkou na předřečníka.

Já mám rád parlamentní diskusi. A ta dnešní, může být třeba ostřejší, je to střetávání názorů, ale tak to má být. A proto jsem se s velikou nelibostí dozvěděl právě tu informaci, že by měl vystoupit pan premiér s mimořádným projevem v neděli, týden před volbami, kdy napřed zruší debatu na Primě a pak si má udělat vlastní projev. Považuju to za hrubé zneužití funkce premiéra. (Potlesk poslanců opozice.) Je to v rozporu se zásadou férového přístupu, férové kampaně, je to v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a rovného přístupu k veřejnoprávním médiím. Neděje se nic mimořádného kromě toho, že to ta vláda mimořádně nezvládá. Nic nového od pondělka a od středečních tiskovek není. Není důvod pro mimořádný projev.

Já chci vyzvat pana premiéra. Chci využít toho, že je to v přímém přenosu. Já říkám: Pane premiére, upusťte od svého úmyslu mít mimořádný projev týden před volbami, protože je to v rozporu se zásadou férovosti. Je to proti nějakým zásadám, které se ctí, že má být rovný přístup k veřejnoprávním médiím, a nechte si svůj projev po volbách. (Potlesk opozice.) Já si nepamatuju, že by k něčemu takovému v minulosti došlo. Měli jsme tu už jeden mimořádný projev. Všichni víte, že tam žádná nová skutečnost nezazněla. Takže se nedivte, že to špatně snášíme v opozici.

Varianta a) ať upustí od toho projevu, já ho vyzývám ještě jednou. Druhá možnost by byla, aby stejný prostor byl dán opozici ve stejný čas. Ale myslím si, že bude pro všechny rozumnější a do budoucna precedentní, jestliže pan premiér nebude mít ten projev v neděli. Ještě jednou ho vyzývám.

Děkuji.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondráček (ANO): Česko se stává migrační trasou v rámci Evropské unie, a ne bezvýznamnou Vondráček (ANO): Vám energie nestály ani za pořádný termín nařízení schůze Vondráček (ANO): Nejde o politiku, tady jde o samotnou existenci českého průmyslu Vondráček (ANO): Takovou ubohost jsem neviděl. Pane Rakušane, už je čas opravdu odejít

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama