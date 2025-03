Vondráček (ANO): V pátek se stalo něco poměrně vzácného

Ještě malé ohlédnutí za minulým týdnem v Poslanecké sněmovně.

V pátek se stalo něco poměrně vzácného. Poslanci z koalice a opozice spolu na chvíli dokázali mluvit a dokonce se i domluvit.

My jako opozice jsme od začátku kritizovali nápad, aby úřad v Brně mohl dávat pokuty až 2 milióny korun a posuzovat, která volební kampaň je urážlivá nebo nepravdivá. Bylo by jen otázkou času, kdy by úředníci neodolali pokušení a začali zasahovat do volné soutěže politických stran. Nakonec skupina koaličních poslanců v čele s poslancem ODS Karlem Haasem podala pozměňovací návrh, který tento nový přestupek ze zákona odstraní. Obsahově je návrh v podstatě úplně stejný jako ten, který jsem podal už dříve já, ale na tom nesejde. Důležité je, aby se změna podařila.

Ještě větší oříšek byl vládní návrh, aby politické strany a hnutí v České republice mohly přijímat finanční dary i ze zemí EU. To se nám po zkušenostech s kyperskými dary nelíbilo už vůbec. Koalice pochopila, že situace je vážná a nakonec jsme se dohodli, že budeme opakovat 2. čtení, zákon zpřísníme a zahraniční dary nebudou možné. Pod společný návrh poslanců všech stran jsem připojil svůj podpis i já.

To jsem zvědavý, kolik takových rozumných chvilek nás do voleb ještě čeká. Co myslíte?

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



