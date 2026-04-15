Vondráček (Svobodní): ČT a ČRo nezaniknou. Budou muset nabídnout kvalitu

15.04.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám financování veřejnoprávních médií.

Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Jako předseda Svobodných a poslanec vítám návrh ministra kultury Oty Klempíře na úplné zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi. Tento krok, který převádí financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, je prvním krokem v rámci toho co jsme ve Svobodných prosazovali řadu let.

Koncesionářské poplatky nejsou „poplatek“, jak se nám léta tvrdilo. Jsou to klasická daň – povinná platba vynucená státem pod hrozbou exekuce. Platí je každý, kdo má televizi nebo rádio, bez ohledu na to, jestli ČT sleduje, nebo ne.

Firmy platí dokonce dvakrát: jednou za sebe jako občané, podruhé za zaměstnance. To je neakceptovatelné. Správa výběru stojí desítky milionů ročně, které by mohly jít na lepší věci. A v digitální éře, kdy si lidé vybírají obsah na YouTube, Netflixu nebo v podcastu, je nucené financování jednoho vysílatele přežitek minulosti.

Ve Svobodných jsme proti tomuto systému bojovali dlouhodobě. Spustili jsme petici www.stopCT.cz, kde tisíce občanů jasně řekly: „Nechceme platit za něco, co nás často spíš štve než baví.“

Veřejnoprávní média podle nás nejsou svatým grálem demokracie, ale přežitek z doby, kdy byl jen jeden kanál. Dnes je jich desítky. Stát může veřejnou službu objednávat přímo – jako na Slovensku nebo v řadě dalších evropských zemí. Financování ze státního rozpočtu nezruší nezávislost. Tu zajišťuje zákon, mediální rady a transparentnost, ne povinná daň. Naopak: když ČT a ČRo budou muset hospodařit s tím, co stát skutečně uvolní, naučí se šetřit, modernizovat a soutěžit.

Kritici z ODS nebo z Kavčích hor straší „destrukcí veřejné služby“ a „ohrožením demokracie“. To jsou stejné argumenty, které jsme slyšeli před lety, když jsme odmítali zvyšování poplatků. Demokracie v ohrožení není. Ohrožení je, když stát nutí občany platit za obsah, který často působí jednostranně a ideologicky.

Letná s demonstranty nemůže změnit sliby dané téměř dvěma milionům voličů koalice. Ty platí a poplatky skončí. Ať už v polovině letošního roku u vybraných skupin, nebo úplně do roku 2027.

ČT a ČRo nezaniknou. Budou muset nabídnout kvalitu, za kterou stojí platit dobrovolně – nebo přes daňové příjmy státu, které všichni kontrolujeme. To je spravedlivější, efektivnější a svobodnější. Svobodní budou návrh ministra aktivně podporovat ve Sněmovně. Protože svoboda začíná tím, že si člověk sám rozhodne, za co utratí své peníze.

Mgr. Libor Vondráček

  Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
